Direttore Sportivo Milan salta tutto? Prende sempre più piede il nuovo scenario I rossoneri ci pensano

Direttore Sportivo Milan, i rossoneri starebbero pensando di rimanere con la struttura dirigenziale attuale: finale di Coppa Italia decisiva Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha dato queste informazioni sulla situazione DS in casa Milan: PAROLE – «Il Milan può rimanere con la struttura attuale? Sì, è un’ipotesi più probabile ora . 🔗 Calcionews24.com - Direttore Sportivo Milan, salta tutto? Prende sempre più piede il nuovo scenario. I rossoneri ci pensano , istarebbero pensando di rimanere con la struttura dirigenziale attuale: finale di Coppa Italia decisiva Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha dato queste informazioni sulla situazione DS in casa: PAROLE – «Ilpuò rimanere con la struttura attuale? Sì, è un’ipotesi più probabile ora . 🔗 Calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, chi sarà il direttore sportivo? Salta un obiettivo, è sfida tra vincenti - Sono giorni chiave per la nomina di un nuovo direttore sportivo nel management del Milan: i candidati presi in considerazione e uno scartato 🔗pianetamilan.it

Incredibile Milan, salta Paratici: non sarà il direttore sportivo. I motivi - Per Luca Bianchin de 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Paratici non diventerà il direttore sportivo del Milan. Gli ultimi aggiornamenti 🔗pianetamilan.it

Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Milan, caos direttore sportivo: ecco l’ultima carta di Furlani; Milan, il futuro è in bilico: salta l’ennesimo accordo; Paratici nuovo ds del Milan? Affare definitivamente saltato, il motivo; Milan-Paratici, salta tutto: tra ingaggio e squalifica, rossoneri fanno dietrofront. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

DS Milan, colpo di scena: il prescelto dice no, salta tutto - Non c’è pace per il Milan nella caccia al nuovo direttore sportivo: dopo il rifiuto di Paratici, anche un altro nome caldo resta ormai una remota possibilità Il club rossonero continua a vivere un per ... 🔗msn.com

Nuovo DS Milan, altra beffa clamorosa: l’annuncio fa saltare tutto - Ennesimo colpo di scena nella ricerca del Milan al nuovo direttore sportivo. Il recente annuncio ha lasciato tutti senza parole. 🔗spaziomilan.it

Milan, nuovo ds: casting difficili, ancora nessun accordo - Non è semplice trovare un nuovo dirigente sportivo, il Milan continua con i casting. Sono mesi che si susseguono voci di nomi sempre nuovi, ma non si arriva a nessuna trattativa. La saga per la ricerc ... 🔗sportpaper.it