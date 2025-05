DIRETTA Serie A Torino-Venezia | le formazioni Ufficiali LIVE

Torino' tra i granata di Vanoli e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo realeIl Torino riceve il Venezia nell'anticipo del venerdì che apre la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 18 punti in favore dei piemontesi, che sarà DIRETTA dall'arbitro Sozza della sezione di Seregno.Vanoli e Di Francesco, allenatori di Torino e Venezia (foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta contro il Napoli di domenica scorsa, i granata di Paolo Vanoli vogliono tornare subito al successo. Privi dello squalificato Lazaro, l'obiettivo è quello di restare nella parte sinistra della graduatoria, blindando il decimo posto dagli assalti di Como e Udinese.

