DIRETTA | Conte | Lecce-Napoli non è la partita dell’anno

Conte si presenta in sala stampa per la partita Lecce-Napoli. È un po’ anche la sua sfida. Nato e cresciuto a Lecce, esordì da professionista con i giallorossi, per poi diventare una bandiera della Juventus. E da allenatore, il destino l’ha messo addirittura di fronte i suoi stessi colori: ha allenato il Bari.Antonio Conte in conferenza stampa (Calciomercato.it)Ora con il Napoli si gioca una fetta importante della propria carriera in panchina. Antonio è ad un passo da un traguardo storico, ossia quello di portare al Napoli il quarto tricolore, appena un anno dopo la disfatta del decimo posto. E soprattutto dopo aver venduto Kvaratskhelia. Ma per farlo, servono i tre punti al Via del Mare, senza contare su alcuni titolari e sostituti: non ci saranno Neres, Juan Jesus e Buongiorno. 🔗 Calciomercato.it - DIRETTA | Conte: “Lecce-Napoli non è la partita dell’anno” Le parole del tecnico azzurro in sala stampa da Castel Volturno alla vigilia della delicata sfida perla 35a giornata di SerieA EniliveAntoniosi presenta in sala stampa per la. È un po’ anche la sua sfida. Nato e cresciuto a, esordì da professionista con i giallorossi, per poi diventare una bandiera della Juventus. E da allenatore, il destino l’ha messo addirittura di fronte i suoi stessi colori: ha allenato il Bari.Antonioin conferenza stampa (Calciomercato.it)Ora con ilsi gioca una fetta importante della propria carriera in panchina. Antonio è ad un passo da un traguardo storico, ossia quello di portare alil quarto tricolore, appena un anno dopo la disfatta del decimo posto. E soprattutto dopo aver venduto Kvaratskhelia. Ma per farlo, servono i tre punti al Via del Mare, senza contare su alcuni titolari e sostituti: non ci saranno Neres, Juan Jesus e Buongiorno. 🔗 Calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE - Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia. 🔗calciomercato.it

“Sarà dura”, Conte avvertito : l’annuncio in diretta - Importante avvertimento al Napoli di Conte prima della sfida con il Barcellona. Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad una gara che dirà tantissimo sulla lotta scudetto. Lunedì sera, infatti, i partenopei giocheranno al Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Questa gara contro i rossoblù, almeno sulla carta, rappresenta per il Napoli l’ultimo ostacolo duro del campionato. Proprio per questo motivo, però, lo stesso Antonio Conte ha ricevuto un importante avvertimento. 🔗spazionapoli.it

Conferma Napoli, Conte esulta: è successo in diretta - Arriva l’annuncio che mette tranquilli i tifosi partenopei, il tecnico azzurro può sorridere in vista di Napoli-Fiorentina. Cinque giornate senza vittorie e soli quattro punti raccolti, dati che pesano tanto quando una squadra lotta per uno scudetto. Il Napoli sta attraversando un momento delicato, specialmente a causa degli infortuni: Buongiorno è tornato titolare dopo più di due mesi, David Neres è fuori da più di quattro settimane, Anguissa resterà ai box ancora per un p0?. 🔗spazionapoli.it

Su questo argomento da altre fonti

Lecce-Napoli, Conte in conferenza LIVE alle 14.45; Lecce-Napoli live, le probabili e le ultime: la conferenza stampa di Conte; DIRETTA | La conferenza di Antonio Conte: seguila live; Conferenza Conte Lecce-Napoli: seguila su alle 14.45. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conte in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli: seguila su CN24 | DIRETTA - Antonio Conte in conferenza stampa in vista di Lecce-Napoli. L'allenatore della SSC Napoli parlerà in diretta alla vigilia della prossima partita del Napoli. La conferenza di Conte si terrà al centro ... 🔗msn.com

LIVE - Lecce-Napoli, Conte parla in conferenza stampa: le dichiarazioni - Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Lecce-Napoli, gara valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A. 🔗areanapoli.it

Lecce-Napoli – Oggi Antonio Conte parlerà in conferenza stampa - Il Napoli affronterà domani il Lecce allo stadio Via del Mare per la trentacinquesima giornata di campionato di Serie A. La corsa scu ... 🔗ilnapolionline.com