Dipendenti del Comune di Foggia assenteisti | il caso del reato estinto ma con danno d' immagine e patrimoniale

Dipendenti assenteisti del Comune di Foggia, in ordine ai risarcimenti delle persone coinvolte nello scandalo che nel 2015 portò all'arresto di 13 persone, il cui reato di truffa aggravata. 🔗 Foggiatoday.it - Dipendenti del Comune di Foggia assenteisti: il caso del reato estinto ma con danno d'immagine e patrimoniale Dopo 10 anni la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Puglia, ha messo il punto sulla vicenda deideldi, in ordine ai risarcimenti delle persone coinvolte nello scandalo che nel 2015 portò all'arresto di 13 persone, il cuidi truffa aggravata. 🔗 Foggiatoday.it

