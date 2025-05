Dio é uno sceneggiatore mediocre | la Prima nazionale di Serotonina dal romanzo cult al Teatro Mercadante

Serotonina è il racconto tormentato in Prima persona di un uomo disperato che, dinnanzi a una vita misera e vuota, fa il bilancio della sua vita. Il romanzo di Michel Houellebecq uscito nel 2019 si impose da subito come un caso editoriale con 500.000 copie vendute, solo in Francia. Un flusso di coscienza ininterrotto, un monologo di 2 ore e 10 minuti, un intenso Andrea Renzi (di formazione Teatri Uniti, un laboratorio di arte scenica, un po' Actor Studio in chiave partenopea) a 46 anni si volta indietro e la vita gli é passata tra le mani. Costantemente sul filo del rasoio sospeso tra l'illusione della felicità, quella regalata dalla compressa Captorix, e pochi ricordi di vita reale. Si sta immergendo in una spirale di dolore: "Nel passato si affonda, poi sembra di inabissarsi e non c'è piú niente che possa dare un limite all'inabissamento".

