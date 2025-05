Difesa | oltre metà dei Paesi Ue chiede l’attivazione della clausola di salvaguardia Quali sono

sono dodici i Paesi membri dell’Unione europea che hanno chiesto alla Commissione Ue l’autorizzazione ad attivare la clausola di salvaguardia dal Patto di stabilità per sostenere spese aggiuntive per la Difesa. A confermarlo è lo stesso esecutivo UE. Tuttavia, secondo il Consiglio Ue, nei prossimi giorni altri Paesi si aggiungeranno alla lista, portando il totale a 16 Paesi.La Commissione aveva chiesto ai governi di inviare le loro richieste di attivazione della clausola di salvaguardia entro il 30 aprile, ma tale termine non era obbligatorio. L’esecutivo europeo valuterà ora queste richieste al fine di formulare raccomandazioni al Consiglio entro l’inizio di giugno, durante il semestre primaverile europeo. Il Consiglio avrà poi un mese di tempo per pronunciarsi sulla questione. 🔗 Quotidiano.net - Difesa: oltre metà dei Paesi Ue chiede l’attivazione della clausola di salvaguardia. Quali sono Roma, 2 maggio 2025 –dodici imembri dell’Unione europea che hanno chiesto alla Commissione Ue l’autorizzazione ad attivare ladidal Patto di stabilità per sostenere spese aggiuntive per la. A confermarlo è lo stesso esecutivo UE. Tuttavia, secondo il Consiglio Ue, nei prossimi giorni altrisi aggiungeranno alla lista, portando il totale a 16.La Commissione aveva chiesto ai governi di inviare le loro richieste di attivazionedientro il 30 aprile, ma tale termine non era obbligatorio. L’esecutivo europeo valuterà ora queste richieste al fine di formulare raccomandazioni al Consiglio entro l’inizio di giugno, durante il semestre primaverile europeo. Il Consiglio avrà poi un mese di tempo per pronunciarsi sulla questione. 🔗 Quotidiano.net

Rutte (Nato): "La spesa dei Paesi europei per la Difesa deve salire oltre il 3% del pil" - (Agenzia Vista) Bruxelles, 13 febbraio 2025 “Una priorità assoluta è quella di rafforzare la difesa dell'Europa. Ecco perché i Paesi europei membri della Nato devono spendere molto di più per la loro difesa e l'obiettivo deve essere quello di superare il 3% del pil. Dobbiamo fare molto di più per avere ciò di cui abbiamo bisogno per la deterrenza e la difesa, in modo che l'onere sia condiviso più equamente”. 🔗liberoquotidiano.it

