Difesa del suolo riqualificazione e valorizzazione culturale | la Regione sostiene la provincia di Massa Carrara

Massa Carrara – "Con questo provvedimento finanziamo nuovi importanti interventi in varie aree della provincia di Massa Carrara. È un impegno ulteriore che ci assumiamo per lo sviluppo del territorio". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani presenta gli interventi finanziati in provincia di Massa Carrara nell'ambito della seconda variazione al vilancio 2025-2027 della Regione Toscana approvata dal consiglio regionale."Quest'area – prosegue – naturalmente beneficerà degli investimenti del provvedimento che riguardano tutta la Toscana. In maniera più diretta e specifica abbiamo previsto alcuni interventi sul territorio che riguardano da una parte il tema della Difesa del suolo e dall'altra quello della riqualificazione e valorizzazione culturale".Gli interventi più rilevanti sotto il profilo delle risorse riguardano il comune di Podenzana: 770mila euro sono state destinate al secondo lotto di opere per il consolidamento del versante e alla regimazione del canale della chiesa in località Cospedo (Lagneda).

