Dieci anni di Jobs Act e la dignità persa del lavoro

Dieci anni dopo, il Jobs Act resta il monumento più alto alla precarietà di Stato: un'impalcatura legislativa costruita per fare cassa sulle vite altrui. Altro che crescita: l'Italia è ferma, anzi retrocede. I contratti stabili arrancano, i salari reali crollano, i giovani laureati fuggono. Il mercato del lavoro si è riempito di part time imposti, subappalti opachi, licenziamenti facili. La sicurezza? Peggiorata. Dal 2015 in poi, gli infortuni sul lavoro sono tornati a salire. Più flessibilità ha significato meno dignità.Il rapporto della Fondazione Di Vittorio è impietoso. I contratti a termine sono il nuovo standard, soprattutto per chi ha studiato. Le donne pagano due volte: più precarie e più part time, spesso controvoglia. I giovani non aspettano nemmeno più il posto fisso: prendono l'aereo. Avevano promesso più diritti, hanno prodotto più dimissioni.

