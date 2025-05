Diciassette cori internazionali si sfidano al Politeama

Politeama Garibaldi di Palermo, domani, sabato 3 maggio, si svolgerà l’”International Choral Competition “Chorus Inside Sicily”, un concorso che vede in gara la partecipazione di ben 17 cori internazionali: Incontrovoce di Palermo, Settima Polifonia di Palermo, Cappella Musicale. 🔗 Palermotoday.it - Diciassette cori internazionali si sfidano al Politeama Al TeatroGaribaldi di Palermo, domani, sabato 3 maggio, si svolgerà l’”International Choral Competition “Chorus Inside Sicily”, un concorso che vede in gara la partecipazione di ben 17: Incontrovoce di Palermo, Settima Polifonia di Palermo, Cappella Musicale. 🔗 Palermotoday.it

Su altri siti se ne discute

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani - di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27 giugno al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagione musicale estiva al Parco Archeologico di Pompei, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità della rassegna BOP – Beats of Pompeii nel panorama dei grandi eventi europei. 🔗ildenaro.it

TS – il saluto tra cori e striscioni al J Hotel! - 2025-03-28 23:45:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: “I tifosi ci saranno vicini”, Igor Tudor lo aveva detto in conferenza stampa e il popolo bianconero ha subito dimostrato tutto il suo calore, andando al JHotel alla vigilia dell’esordio dell’ex difensore sulla panchina della Juve nell’anticipo di Serie A contro il Genoa. I tifosi della Juventus si sono radunati sotto le finestre del JHotel con lo striscione “Benvenuto Igor”, per dare il proprio saluto al nuovo tecnico scelto dalla società per sostitutire Thiago Motta. 🔗justcalcio.com

Prezzi benzina e diesel stabili nonostante calo delle quotazioni internazionali - Le quotazioni internazionali dei raffinati calano sotto il peso dei dazi ma in attesa che gli effetti scendano a valle, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano per ora poco mosse. Lo afferma Quotidiano energia sottolineando che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,771 euro al litro (1,770 la rilevazione del 2 aprile), con le compagnie tra 1,761 e 1,788 euro al litro (no logo 1,762). 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Diciassette cori internazionali si sfidano al Politeama; I cori di tutto il mondo si sfidano a Rimini. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online