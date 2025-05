Diciannovenne morto a Bologna la fidanzata | L’aggressore tunisino mi ha detto di non fare il suo nome

morto in strada, alla Barca a Bologna, la sera del 25 aprile.”Quando sono arrivata in via Colombi, ho visto due passanti e L’aggressore di origine tunisina che cercava di svegliare Bader. Lui mi ha preso da parte e mi ha detto di non fare il suo nome. Come poteva chiedermi una cosa simile dopo avere fatto male a un ragazzo di 19 anni, che non aveva fatto del male a nessuno?” ha raccontata la fidanzata minorenne della vittima.Contattando l’emittente locale E’Tv, la giovane ha voluto aggiungere alcuni particolari sul caso – elementi che potrebbero essere al vaglio degli investigatori – come l’incontro con uno dei due uomini che al momento, insieme a un italiano, risulta indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Diciannovenne morto a Bologna, la fidanzata: “L’aggressore tunisino mi ha detto di non fare il suo nome” Proseguono le indagini per delimitare il perimetro in cui è maturato l’omicidio di Eddine Bader Essefi, il 19ennein strada, alla Barca a, la sera del 25 aprile.”Quando sono arrivata in via Colombi, ho visto due passanti edi origine tunisina che cercava di svegliare Bader. Lui mi ha preso da parte e mi hadi nonil suo. Come poteva chiedermi una cosa simile dopo avere fatto male a un ragazzo di 19 anni, che non aveva fatto del male a nessuno?” ha raccontata laminorenne della vittima.Contattando l’emittente locale E’Tv, la giovane ha voluto aggiungere alcuni particolari sul caso – elementi che potrebbero essere al vaglio degli investigatori – come l’incontro con uno dei due uomini che al momento, insieme a un italiano, risulta indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Bologna, tragedia all’alba in tangenziale: un operaio morto e due feriti travolti da un furgone - Un grave incidente ha sconvolto la mattina di oggi, giovedì 10 aprile, lungo la tangenziale di Bologna, dove un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un furgone nei pressi di un cantiere stradale. L’impatto è avvenuto intorno alle 5.45, al km 4.4, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione della A14 Bologna-Taranto. 🔗thesocialpost.it

Bologna, furgone travolge operai al lavoro in tangenziale: un morto e due feriti nel cantiere - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 . Il... 🔗ilmessaggero.it

Bologna: morto operaio pugliese travolto in tangenziale Stava segnalando lavori - Era impegnato nella segnalazione dei lavori in corso. È stato investito da un’auto, per cause da dettagliare, ed è morto. Era originario della Puglia l’operaio vittima dell’incidente sul lavoro e sinistro stradale stamattina in tangenziale di Bologna. L'articolo Bologna: morto operaio pugliese travolto in tangenziale <small class="subtitle">Stava segnalando lavori</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Diciannovenne morto a Bologna, la fidanzata: “L’aggressore tunisino mi ha detto di non fare il…; Omicidio Bologna, 19enne picchiato a morte in una rissa in strada. Indagati due giovani. La fidanzata: «Era un ragazzo dolcissimo, non aveva problemi con nessuno»; L'assessore Ara: Vicini alla fidanzata e agli amici di Bader | VIDEO; Omicidio alla Barca, la fidanzata del 19enne: “Ho trovato Bader disteso e l'ho coperto”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Picchiato in strada e ucciso per aver urtato un giovane: due indagati per la morte del 19enne a Bologna - Sono stati indagati dalla Procura di Bologna i due giovani che sarebbero venuti a contatto con Eddine Bader Essefi, il 19enne morto la sera del 25 aprile ... 🔗fanpage.it

Diciannovenne morto a Bologna, commozione per Eddine: ‘Chiediamo giustizia’ - Si è tenuto un momento di raccoglimento in via Colombi, a Bologna, per ricordare Eddine Bader Essefi, il 19enne tunisino morto il 25 aprile dopo una caduta in strada nel quartiere Barca. Presenti ... 🔗altarimini.it

Bader Essefi ucciso a 19 anni a Bologna, due indagati/ Il racconto della fidanzata e la ricostruzione - Bader Essefi ucciso a Bologna: le parole della fidanzata del 19enne vittima di un brutale pestaggio e il punto sulle indagini della Procura ... 🔗ilsussidiario.net