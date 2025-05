Dichiarato morto a Campobasso in ospedale ma è vivo e viene dimesso | l' errore per lo scambio di cartelle

ospedale di Campobasso: avvisano la figlia che il padre è morto, ma lui è vivo ed era stato appena dimesso. Lo scambio delle cartelle cliniche 🔗 © Notizie.virgilio.it - Dichiarato morto a Campobasso in ospedale, ma è vivo e viene dimesso: l'errore per lo scambio di cartelle Choc indi: avvisano la figlia che il padre è, ma lui èed era stato appena. Lodellecliniche 🔗 Notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

L’ospedale di Campobasso lo dichiara morto: 67enne si alza mentre telefonano alla figlia - All’ospedale Cardarelli di Campobasso è andato in scena uno degli incubi peggiori: un 67enne è stato dichiarato morto d’infarto, quando si è ancora in vita, con tanto di comunicazione affranta alla famiglia. Una situazione che, raccontata in questi termini, ricorda un racconto di Edgard Allan Poe, ambientato anziché nelle brume londinesi, nelle campagne molisane. A provocare il clamoroso disguido lo scambio di cartelle cliniche avrebbe generato, all’ospedale di Campobasso, comunicazioni errate ai familiari circa le condizioni di salute di un paziente, dichiarato morto, mentre in realtà ... 🔗secoloditalia.it

Campobasso, ospedale lo dichiara morto ma lui è vivo e viene dimesso - Le figlie di un uomo di 67 anni ricoverato al "Cardarelli" hanno ricevuto una telefonata con cui venivano avvisate della morte del padre, ma era stato solo uno scambio di cartelle cliniche 🔗tgcom24.mediaset.it

Un malore mentre fa clownterapia in ospedale: morto l'attore Filippo Bonacchi - Si è spento improvvisamente a 26 anni Filippo Bonacchi, astro nascente del teatro impegnato in attività di clownterapia. Sabato 29 marzo si era appena esibito nelle corsie dell'ospedale Niguarda di Milano, dove portava allegria e arte ai pazienti ricoverati. Un malore lo ha colto improvvisamente... 🔗europa.today.it

Se ne parla anche su altri siti

Dichiarato morto a Campobasso in ospedale, ma è vivo e viene dimesso: l'errore per lo scambio di cartelle; L’ospedale di Campobasso lo dichiara morto: 67enne si alza mentre telefonano alla figlia; Campobasso, l'ospedale lo dichiara morto ma il “defunto” chiama la figlia al telefono; Ospedale annuncia alla figlia la sua morte, ma lui era vivo ed era appena stato dimesso. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ospedale dichiara il paziente morto e chiama la figlia, ma lui è vivo e viene dimesso. «Scambio di cartelle» - Uno scambio di cartelle cliniche avrebbe generato, all'ospedale di Campobasso, comunicazioni errate ai familiari circa le condizioni di salute di ... 🔗msn.com

Dichiarato morto a Campobasso in ospedale, ma è vivo e viene dimesso: l'errore per lo scambio di cartelle - Choc in ospedale di Campobasso: avvisano la figlia che il padre è morto, ma lui è vivo ed era stato dimesso. Lo scambio delle cartelle cliniche ... 🔗virgilio.it

Campobasso, l'ospedale lo dichiara morto ma il “defunto” chiama la figlia al telefono - Uno scambio di cartelle cliniche avrebbe provocato un clamoroso errore all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove un paziente di 67 anni, ricoverato nel reparto di Medicina, è stato erroneamente dich ... 🔗msn.com