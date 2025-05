Dichiarano la sua morte alla famiglia ma è un errore | è vivo e lo dimettono

famiglia è stata travolta dal panico dopo aver ricevuto una telefonata in cui le veniva comunicato che il padre, un uomo di 67 anni, era morto per arresto cardiaco. La notizia, riportata da una dottoressa, ha spinto le figlie a correre in fretta in ospedale e persino a contattare un’agenzia di pompe funebri.L’errore è emerso quando, nel bel mezzo del dolore e dei preparativi, una delle due donne ha ricevuto la chiamata del padre sul proprio cellulare, con il nome salvato in rubrica come “Papà”. Sbalordite, le figlie hanno scoperto che l’uomo era vivo, anzi era stato dimesso proprio quel giorno dal reparto di Medicina del presidio ospedaliero.Secondo quanto riferito dal personale medico, la causa del clamoroso incidente sarebbe uno scambio di cartelle cliniche tra il paziente di Ripalimosani (Campobasso) e un altro anziano realmente deceduto. 🔗 © Thesocialpost.it - Dichiarano la sua morte alla famiglia ma è un errore: è vivo e lo dimettono Unaè stata travolta dal panico dopo aver ricevuto una telefonata in cui le veniva comunicato che il padre, un uomo di 67 anni, era morto per arresto cardiaco. La notizia, riportata da una dottoressa, ha spinto le figlie a correre in fretta in ospedale e persino a contattare un’agenzia di pompe funebri.L’è emerso quando, nel bel mezzo del dolore e dei preparativi, una delle due donne ha ricevuto la chiamata del padre sul proprio cellulare, con il nome salvato in rubrica come “Papà”. Sbalordite, le figlie hanno scoperto che l’uomo era, anzi era stato dimesso proprio quel giorno dal reparto di Medicina del presidio ospedaliero.Secondo quanto riferito dal personale medico, la causa del clamoroso incidente sarebbe uno scambio di cartelle cliniche tra il paziente di Ripalimosani (Campobasso) e un altro anziano realmente deceduto. 🔗 Thesocialpost.it

