Sololaroma.it - Dibattito su Totti in una tv svizzera: “Bandiera? Ha scelto la comodità, guadagnava tanto”

Nonostante il ritiro dal calcio risalga ormai a diversi anni fa, Francescocontinua a far parlare di sé. È accaduto anche nel corso di una trasmissione della RSI, emittente, dove l’ex capitano giallorosso è stato criticato dal giornalista Nicolò Casolini. Queste le sue parole: “Si è fatta tanta filosofia suche ha deciso di rimanere nella stessa squadra.hala situazione comoda,a Roma come giocare nel Real Madrid. La differenza è che non aveva concorrenza, si allenava quando voleva e giocava quando voleva, è sempre stato coccolato e protetto”.Il giornalista ha così continuato: “Io sono sempre stato quasi più estimatore della scelta di Cassano, che ad un certo punto dice ‘Vado nel Real Madrid, mi tolgo dalla situazione di comodo. Va male? Va bene lo stesso’. 🔗 Sololaroma.it