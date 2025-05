Diabolik e Ginko amici? Sì se entrambi vengono catturati da una banda di criminali

Diabolik – Chi sei? – in onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2 – è il terzo ed ultimo film della trilogia dei Manetti Bros. iniziata con Diabolik nel 2021 e proseguita l’anno dopo con Diabolik – Ginko all’attacco!. Il Re del Terrore e l’Ispettore Ginko questa volta sono costretti a unire le forze per sfuggire a una banda di criminali. “Diabolik chi sei?”, in arrivo il terzo capitolo del re del terrore X Leggi anche › Chi è Giacomo Gianniotti, il nuovo Diabolik nel film “Ginko all’attacco!” dei Manetti Bros. 🔗 Iodonna.it - Diabolik e Ginko amici? Sì se entrambi vengono catturati da una banda di criminali – Chi sei? – in onda questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2 – è il terzo ed ultimo film della trilogia dei Manetti Bros. iniziata connel 2021 e proseguita l’anno dopo conall’attacco!. Il Re del Terrore e l’Ispettorequesta volta sono costretti a unire le forze per sfuggire a unadi. “chi sei?”, in arrivo il terzo capitolo del re del terrore X Leggi anche › Chi è Giacomo Gianniotti, il nuovonel film “all’attacco!” dei Manetti Bros. 🔗 Iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

'Quattro amici al bar', dove c'era lo storico locale si accende una nuova insegna in piazza del Popolo - La rivitalizzazione del centro è uno dei temi caldi in città. Si accende una nuova insegna nel centro storico di Cesena, fermento in Piazza del Popolo, dove lo storico locale 'Lo Chalet' cede il passo a un progetto giovane e appassionato: nasce il 'Bar Giulio'. Leggi le notizie di CesenaToday... 🔗cesenatoday.it

Serale Amici, le pagelle del 22 marzo: Amadeus si emoziona (10), Cuccarini lascia a bocca aperta (9) - La prima puntata del Serale di Amici era attesissima dal pubblico e non ha deluso le aspettative: Maria De Filippi ha saputo confezionare come sempre uno show entusiasmante, con una giuria tutta nuova che ha regalato una ventata di freschezza al programma. Al centro della serata del 22 marzo ovviamente ci sono state le emozionanti esibizioni dei ragazzi della scuola di talenti più famosa della tv. 🔗dilei.it

Luk3 e Alessia si baciano ad Amici, lui: “Volevo andare avanti, ma ho sbagliato. Sono stato un bambino” - Nella puntata del daytime di Amici 24 oggi, giovedì 6 marzo, Luk3 è tornato tra le braccia di Alessia. Il cantante si è pentito del suo comportamento: "Sono stato un bambino, ho fatto una stron*ata", le parole alla ballerina prima di baciarla.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Stasera in TV: i film da non perdere di lunedì 27 maggio 2024; Il club “Amici del Cosplay” presenta Diabolik: Ginko all’attacco!; È morto Angelo Polenghi, il lodigiano che ispirò il volto di Diabolik; Marinelli: «Con Eva Kant un bacio Anni 50». Mastrandrea: «Ginko come Zenigata per Lupin». 🔗Su questo argomento da altre fonti