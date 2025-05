Diabolik – Chi sei? | tutto quello che c’è da sapere sul film

Diabolik – Chi sei?: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Diabolik – Chi sei?, film del 2023 diretto dai Manetti Bros. La pellicola è l’adattamento cinematografico del centosettesimo albo dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, e costituisce il terzo ed ultimo capitolo della trilogia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDiabolik ed Eva Kant organizzano un piano per rapinare la contessa Wiendemar della sua collezione di monete antichissime, ma mentre lo stanno mettendo in atto nella sede della Banca Centrale, dove Eva si è sostituita a una fidata funzionaria, irrompe una gang che nei mesi precedenti ha terrorizzato Clerville con sanguinose rapine. I criminali svaligiano l’istituto di credito e si impadroniscono loro delle monete, uccidendo la contessa e mandando in fumo il colpo di Diabolik ed Eva Kant. 🔗 Tpi.it - Diabolik – Chi sei?: tutto quello che c’è da sapere sul film – Chi?:che c’è dasulQuesta sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda– Chi?,del 2023 diretto dai Manetti Bros. La pellicola è l’adattamento cinematografico del centosettesimo albo dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, e costituisce il terzo ed ultimo capitolo della trilogia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Tramaed Eva Kant organizzano un piano per rapinare la contessa Wiendemar della sua collezione di monete antichissime, ma mentre lo stanno mettendo in atto nella sede della Banca Centrale, dove Eva si è sostituita a una fidata funzionaria, irrompe una gang che nei mesi precedenti ha terrorizzato Clerville con sanguinose rapine. I criminali svaligiano l’istituto di credito e si impadroniscono loro delle monete, uccidendo la contessa e mandando in fumo il colpo died Eva Kant. 🔗 Tpi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sei suggestive mete per arrampicare in Italia, e godersi il bello tutto intorno - Arrampicare in Italia non è solo uno sport, ma una vera e propria passione. Negli ultimi anni si è assistito a un'esplosione di interesse per l'arrampicata, con un numero crescente di appassionati e nuove palestre nelle città. Ma è soprattutto all'aperto che si può godere al meglio della magia che questo sport sa offrire grazie a destinazioni di viaggio, su e giù per l'Italia, dove si trovano le più belle falesie e i boulder più maestosi. 🔗gqitalia.it

Germania, sei giorni al voto: tutto sulle elezioni di domenica - (Adnkronos) – La Germania va alle urne domenica 23 febbraio 2025 per rinnovare il Bundestag, la Camera federale. Il voto… L'articolo Germania, sei giorni al voto: tutto sulle elezioni di domenica proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

«A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre» - Baci, carezze e l’immagine più attesa: l’ecografia del loro primo figlio. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno scelto di condividere con i loro follower la gioia più grande, annunciando su Instagram che presto diventeranno genitori. Un momento di grande gioia per il campione olimpico di salto in alto, reduce da un periodo non semplice dopo la delusione (e i dolorosi problemi di salute) che lo hanno assillato a Parigi 2024. 🔗iodonna.it

Cosa riportano altre fonti

Diabolik - Chi sei?: la recensione; Diabolik – Chi sei? in tv, il Re del Terrore è Lorenzo Zurzolo; Finalmente è finita. Forse. La rece di Diabolik – Chi sei?; Diabolik Chi Sei arriva in tv e in streaming: dove vedere il film con Miriam Leone. 🔗Approfondimenti da altre fonti