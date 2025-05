Di Pillo Pettinari sindaco sulla strada parco | Quali azioni verranno intraprese per garantire la pubblica incolumità?

Pettinari sindaco, con primo firmatario Massimiliano Di Pillo, presenta un'interrogazione sui bus elettrici che, da lunedì 28 aprile, stanno circolando sulla strada parco.Alla luce degli incidenti che si sono verificati nei primi giorni del nuovo servizio di trasporto, si. 🔗 Ilpescara.it - Di Pillo (Pettinari sindaco) sulla strada parco: "Quali azioni verranno intraprese per garantire la pubblica incolumità?" Il gruppo civico, con primo firmatario Massimiliano Di, presenta un'interrogazione sui bus elettrici che, da lunedì 28 aprile, stanno circolando.Alla luce degli incidenti che si sono verificati nei primi giorni del nuovo servizio di trasporto, si. 🔗 Ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Di Pillo (Pettinari sindaco) sui bus elettrici lungo la strada parco: "Lo scempio è compiuto" - I bus elettrici sulla strada parco sono un scempio che dev'essere rivisto il prima possibile. A dirlo il consigliere comunale della lista "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo che critica l'attivazione del collegamento fra Pescara e Montesilvano attraverso via Castellammare: "Un bus cinese... 🔗ilpescara.it

Di Pillo (Pettinari sindaco) sulla strada parco: "Quali azioni verranno intraprese per garantire la pubblica incolumità"? - Il gruppo civico Pettinari Sindaco, con primo firmatario Massimiliano Di Pillo, presenta un'interrogazione sui bus elettrici che, da lunedì 28 aprile, stanno circolando sulla strada parco. Alla luce degli incidenti che si sono verificati nei primi giorni del nuovo servizio di trasporto, si... 🔗ilpescara.it

Di Pillo (Pettinari sindaco): "Il marciapiede di via dei Marsi una barriera, disabili rischiano di essere investiti" - “Nulla di tutto quello che dovrebbe essere il Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche) è realtà se non piccoli accorgimenti”. Un atteggiamento che “semina sconcerto e rabbia in una larga fetta di cittadini che nelle loro esperienze in città, verificano quotidianamente le... 🔗ilpescara.it

Approfondimenti da altre fonti

Di Pillo (Pettinari sindaco) sulla strada parco: Quali azioni verranno intraprese per garantire la pubblica incolumità?; Di Pillo (Pettinari sindaco) sui bus elettrici lungo la strada parco: 'Lo scempio è compiuto'; Di Pillo (Pettinari sindaco) sui bus elettrici lungo la strada parco: Lo scempio è compiuto; I Giovani Democratici sugli incidenti dei bus elettrici sulla strada parco: Opera dannosa e fallimentare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Pescara a Sambuceto, segnalate alcune criticità - Segnalate dalla lista Pettinari Sindaco e dal Partito Democratico due distinte criticità che riguardano rispettivamente Pescara e Sambuceto ... 🔗rete8.it

MONTESILVANO: PETTINARI, “VA DEMOLITO L’ECOMOSTRO DI VIA LAZIO” - MONTESILVANO- Questa mattina – Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo, Michele Cavaliere ... che le amministrazioni comunali e quindi il Sindaco di Montesilvano, sentito il Sindaco di ... 🔗abruzzoweb.it

EMP? “Non pervenuto”, denuncia il movimento politico di Pettinari - Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo della lista “Pettinari Sindaco” Massimiliano Di Pillo sulla situazione dell'Ente Manifestazioni Pescaresi ... 🔗rete8.it