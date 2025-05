Di cosa parla Fuori di Mario Martone unico film italiano in concorso a Cannes 2025

Fuori, Mario Martone torna in concorso alla 78^ edizione del Festival di Cannes (13-24 maggio), dopo la partecipazione nel 2022 con Nostalgia. La presenza del nostro regista, che è particolarmente amato dalla kermesse francese, sin dalla sua prima partecipazione nel 1995 con L’amore molesto, era data quasi per scontata, ma il progetto è interessante per diversi altri motivi.Goliarda Sapienza, un filo conduttore nel mese di maggio, dai David alla corsa per la Palma d'oroDopo la presentazione dello scorso anno della serie L’arte della gioia di Valeria Golino, quest’anno il festival francese ha scelto Fuori come unico titolo italiano in concorso. E il nuovo film di Mario Martone parla di Goliarda Sapienza, l’autrice del romanzo da cui è stata tratta la serie Sky (candidata a ben 14 David di Donatello). 🔗 Gqitalia.it - Di cosa parla Fuori di Mario Martone, unico film italiano in concorso a Cannes 2025 Contorna inalla 78^ edizione del Festival di(13-24 maggio), dopo la partecipazione nel 2022 con Nostalgia. La presenza del nostro regista, che è particolarmente amato dalla kermesse francese, sin dalla sua prima partecipazione nel 1995 con L’amore molesto, era data quasi per scontata, ma il progetto è interessante per diversi altri motivi.Goliarda Sapienza, un filo conduttore nel mese di maggio, dai David alla corsa per la Palma d'oroDopo la presentazione dello scorso anno della serie L’arte della gioia di Valeria Golino, quest’anno il festival francese ha sceltocometitoloin. E il nuovodidi Goliarda Sapienza, l’autrice del romanzo da cui è stata tratta la serie Sky (candidata a ben 14 David di Donatello). 🔗 Gqitalia.it

