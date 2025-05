Devo dirvi di mio marito Caso Pierina Paganelli Valeria Bartolucci choc su Louis Dassilva

Valeria Bartolucci ha rilasciato un’intervista destinata a far discutere. La donna è la moglie di Louis Dassilva, l’uomo attualmente detenuto con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di Pierina Paganelli. Davanti alle telecamere, Bartolucci ha lanciato un drammatico appello, raccontando le condizioni sempre più preoccupanti del marito in carcere, e rivelando pensieri che delineano uno stato psicologico al limite della sopportazione.>>“Cacciati, sono fuori”. Amici 24, due allievi lasciano la scuola tra le polemiche: proprio loro, gli idoli del pubblico“Louis mi ha detto una cosa che mi ha lasciato senza parole, perché io pensavo che i suoi figli fossero un appiglio sufficiente, la forza per non arrendersi”, ha raccontato visibilmente provata. 🔗 Nel corso della trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante,ha rilasciato un’intervista destinata a far discutere. La donna è la moglie di, l’uomo attualmente detenuto con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di. Davanti alle telecamere,ha lanciato un drammatico appello, raccontando le condizioni sempre più preoccupanti delin carcere, e rivelando pensieri che delineano uno stato psicologico al limite della sopportazione.>>“Cacciati, sono fuori”. Amici 24, due allievi lasciano la scuola tra le polemiche: proprio loro, gli idoli del pubblico“mi ha detto una cosa che mi ha lasciato senza parole, perché io pensavo che i suoi figli fossero un appiglio sufficiente, la forza per non arrendersi”, ha raccontato visibilmente provata. 🔗 Caffeinamagazine.it

