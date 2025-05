Deve scontare 10 mesi oltre a essere inottemperante al foglio di via | uomo nei guai

uomo è stato arrestato dal personale dell'Ufficio Prevenzione generale della Questura, in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di Ferrara. L'episodio è avvenuto alle 3.35 di giovedì 1 maggio.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Ferraratoday.it - Deve scontare 10 mesi, oltre a essere inottemperante al foglio di via: uomo nei guai Unè stato arrestato dal personale dell'Ufficio Prevenzione generale della Questura, in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di Ferrara. L'episodio è avvenuto alle 3.35 di giovedì 1 maggio.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Ferraratoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salvatore Buzzi si costituisce e torna in carcere, deve scontare ancora 4 anni e 9 mesi per 'Mondo di mezzo' - L'ex ras delle cooperative Salvatore Buzzi torna in carcere. A deciderlo è stato il tribunale di sorveglianza di Roma che non ha concesso a Buzzi la misura alternativa nell'ambito delle accuse di corruzione per le quali era stato condannato nel processo 'Mondo di mezzo'. Buzzi dovrà scontare un... 🔗romatoday.it

"Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina", deve scontare 11 anni e 6 mesi: 65enne portato in carcere - Deve scontare 11 anni e mezzo di reclusione per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. È in esecuzione di un ordine di carcerazione, dell'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Trapani, che i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un tunisino... 🔗agrigentonotizie.it

Deve scontare sei mesi di carcere: rintracciato e arrestato un 53enne - Deve scontare una pena di sei mesi il 53enne rintracciato e arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra volante della questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti dell'uomo. Il soggetto, accusato per il... 🔗pordenonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Deve scontare 10 mesi, oltre a essere inottemperante al foglio di via: uomo nei guai; Augusta. Deve scontare la condanna a 6 anni e 10 mesi, ordine di carcerazione per un 55enne; Alemanno resta in carcere, deve scontare 1 anno e 10 mesi; Alemanno resta in carcere, deve scontare un anno e 10 mesi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gianni Alemanno resta in carcere, deve scontare 1 anno e 10 mesi. «Gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte» - L’ipotesi del riciclaggio e i fondi al partito Lo ha deciso il tribunale della Sorveglia: Alemanno deve scontare una pena a 1 anno e 10 mesi per l'accusa di traffico di influenze illecite. 🔗msn.com

Alemanno resta in carcere, deve scontare un anno e 10 mesi - Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza. Alemanno deve scontare una pena detentiva di un anno e 10 mesi per l'accusa di traffico di influenze illecite. La decisione dei giudici non riconosce i ... 🔗msn.com