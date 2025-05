Detenuto si uccide in carcere a Terni E’ una vera emergenza nazionale

Terni, 2 maggio 2025 – Ancora una morte in carcere. Ieri, un Detenuto italiano condannato per reati contro la famiglia si è tolto la vita nel carcere di Terni: lo ha reso noto il segretario per l'Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Fabrizio Bonino. "Non si conoscono i motivi, era in cella con altro Detenuto italiano", ha spiegato, "purtroppo, ogni tentativo di impedire il tragico decesso si è rivelato vano. MILANO 6 MARZO 2011 AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA carcere CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATE FOTO SIMBOLICA FOTO ROBY BETTOLINI Esprimiamo innanzitutto il nostro profondo cordoglio per la perdita di una vita umana". Il sindacalista ha osservato che "è sempre doloroso, per chi lavora nel mondo penitenziario, trovarsi di fronte a simili tragedie che lasciano un senso di impotenza e di profonda amarezza".

