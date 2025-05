Detenuti e volontari uniti per ripulire Padova | l' iniziativa

Padova sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati fianco a fianco Detenuti in permesso premio e volontari nella pulizia del territorio.In Veneto, l’appuntamento sarà in. 🔗 Padovaoggi.it - Detenuti e volontari uniti per ripulire Padova: l'iniziativa Domani, sabato 3 maggio,sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell’nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati fianco a fiancoin permesso premio enella pulizia del territorio.In Veneto, l’appuntamento sarà in. 🔗 Padovaoggi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, Detenuti e Volontari uniti in azione per ripulire Mergellina e costruire una comunità più inclusiva - Napoli sarà una delle tredici città coinvolte nell’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati detenuti e volontari nella pulizia del territorio. Domani, sabato 3 maggio, Napoli sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati fianco a fianco detenuti […] 🔗2anews.it

Detenuti e volontari uniti per ripulire Civitavecchia, Sabaudia e Viterbo - Domani, sabato 3 maggio, Civitavecchia, Sabaudia e Viterbo saranno tre delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà impegnati fianco a fianco detenuti in permesso premio e volontari nella pulizia del territorio. Nel Lazio, gli appuntamenti saranno all’inizio della via Francigena a Viterbo, in strada San Lazzaro, con i detenuti coordinati da Stefania Montalbano di Seconda Chance e accompagnati dai volontari del Gavac, con i quali condivideranno anche un momento conviviale a fine raccolta. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Volontari, Rap e guardia di finanza uniti per ripulire i fondali del porticciolo di Mondello - Giovedì (10 aprile) alle 9 l'associazione Marco Sacchi organizza il "SardayProject-SeaClean" che prevede la pulizia dei fondali dell'area che si trova davanti al porticciolo di Mondello. Ai volontari subacquei l'intervento sarà effettuato con la collaborazione della squadra di sommozzatori della... 🔗palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, detenuti e volontari uniti in azione per ripulire la spiaggia di Sant’Antonio; Lazio – Detenuti e Volontari uniti in azione per ripulire Civitavecchia, Sabaudia e Viterbo e costruire comunità più inclusive; Detenuti e volontari: uniti per ripulire Secondigliano; Detenuti e volontari uniti per ripulire la città: l’iniziativa a Napoli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Detenuti e Volontari uniti in azione per ripulire Teramo e Vasto e costruire comunità più inclusive - TERAMO – Domani, sabato 3 maggio, Teramo e Vasto (CH) saranno due delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, che vedrà ... 🔗ekuonews.it

Napoli, detenuti e volontari uniti in azione per ripulire la spiaggia di Sant’Antonio - Domani, sabato 3 maggio, Napoli sarà una delle tredici città italiane coinvolte nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic ... 🔗msn.com

Detenuti e volontari insieme per ripulire la città dai rifiuti: al via l'iniziativa che unisce rispetto per l'ambiente e reinserimento sociale - PADOVA - Detenuti e volontari ambientalisti insieme per ripulire Padova dai rifiuti, ma anche costruire una comunità più inclusiva. Si svolge sabato 3 maggio la mattinata ... 🔗ilgazzettino.it