Detenuti e volontari di Plastic Free insieme per pulire la spiaggia dai rifiuti

spiaggia di Sabaudia; a organizzarla Plastic Free che sarà impegnata insieme ai Detenuti nell’ambito di una giornata nazionale in collaborazione con l'associazione Seconda chance. A partire dalle 9 - dopo. 🔗 Latinatoday.it - Detenuti e volontari di Plastic Free insieme per pulire la spiaggia dai rifiuti E’ una particolare iniziativa di clean up quella in programma per sabato 3 maggio sulladi Sabaudia; a organizzarlache sarà impegnataainell’ambito di una giornata nazionale in collaborazione con l'associazione Seconda chance. A partire dalle 9 - dopo. 🔗 Latinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Latina Plastic Free: i volontari puliscono la spiaggia dai rifiuti - Scendono di nuovo in campo i volontari di Plastic Free. Dopo il successo dell’uscita dello scorso fine settimana a Sabaudia - con la raccolta di 500 chili di plastica sul lungomare - un nuovo appuntamento è in programma questa volta sl litorale di Latina, nella zona di Foce Verde. Il raduno è... 🔗latinatoday.it

Giornata della Terra. Volontari Plastic free in azione a San Marcello - Anche nel Piceno si celebra l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere il pianeta. In occasione di questa ricorrenza simbolica appena trascorsa, anche Ascoli si prepara ad accogliere un’iniziativa concreta e partecipata: un clean up ecologico nel quartiere San Marcello, in programma per domenica 27 aprile dalle 10 alle 12, promosso dall’associazione Plastic Free in collaborazione con Ada Centro ricreativo culturale Bruno di Odoardo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Volontari per la pulizia ambientale a Latisana con Plastic Free - Plastic Free è un’organizzazione di volontariato impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica ed è oggi la più concreta realtà sul territorio italiano e con una presenza in oltre 30 nazioni di tutto il mondo. Anche in Friuli Venezia... 🔗udinetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sabaudia, detenuti e volontari di Plastic Free insieme per pulire la spiaggia dai rifiuti; Ambiente: detenuti e Volontari uniti in azione per ripulire 13 città. C’è anche Palmi; I detenuti di Vibo insieme a Plastic Free: parteciperanno alla pulizia della spiaggia della Tonnara di Palmi; I volontari di Plastic Free Onlus ripuliranno la spiaggia di Pane e Pomodoro con Rudy Zerbi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ambiente: detenuti e Volontari uniti in azione per ripulire 13 città. C’è anche Palmi - Costruire comunità più inclusive. L’iniziativa, nata dalla consolidata collaborazione tra Plastic Free Onlus e Seconda Chance ... 🔗citynow.it

Viterbo, Plastic free e Seconda chance insieme per il reinserimento sociale - NewTuscia – VITERBO – Plastic Free e Seconda Chance insieme per il reinserimento sociale in occasione dell’iniziativa di pulizia ambientale in programma sabato 3 maggio alle ore 9,30, con punto di rit ... 🔗newtuscia.it

I volontari di Plastic Free rimuovono in Abruzzo quasi 2mila di rifiuti per l'Earth Day 2025 - In azione 360 volontari che hanno preso parte ai 9 appuntamenti coordinati dal referente regionale Luca Di Carlantonio ... 🔗ilpescara.it