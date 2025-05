Dentro la tana del Bianconiglio | la mappa delle trappole online che mettono in ginocchio gli aretini

Arezzonotizie.it - Dentro la tana del Bianconiglio: la mappa delle trappole online che mettono in ginocchio gli aretini Molto spesso come sottofondo ci sono storie strappalacrime quanto incredibili oppure la promessa di facili guadagni. Altre volte invece, l'ingannatore gioca con le vulnerabilità altrui raggirando il malcapitato così tanto bene da renderlo una preda fin troppo indifesa. E poi ci sono gli. 🔗 Arezzonotizie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dentro Fratelli d'Italia Arezzo: come cambia la mappa del comando in vista delle elezioni - Un partito con alte percentuali di voto raccolte in tutte le ultime competizioni elettorali e allo stesso tempo con profondi cambiamenti in corso, ma senza scossoni. Chi comanda dentro Fratelli d'Italia in provincia di Arezzo? Chi traghetterà il partito verso i prossimi appuntamenti con le urne... 🔗arezzonotizie.it

Dentro la centrale operativa del 118: quando il sistema funziona e perchè invece va in tilt - Il report che fotografa il lavoro di un anno della centrale operativa del 118 rende bene l’idea di come nonostante la carenza di medici d’emergenza e una spropositata eccedenza delle richieste d’intervento da parte dell’utenza, il sistema coordinato dal direttore generale, dott. Stefano Colelli... 🔗foggiatoday.it

Maltempo, frane e dissesti: la mappa delle strade finite ko - Prato, 15 marzo 2025 – I segni del maltempo sono ben visibili, soprattutto sulla viabilità. In Valbisenzio frana sulla 325 tra San Quirico e Sasseta, all’altezza del Km 53+700. Viabilità interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i vigili del fuoco e la ditta incaricata dalla Provincia per le prime verifiche. Dissestata anche la strada che da Montecuccoli scende verso Barberino. A Carmignano la provinciale 10 del Montalbano è chiusa dall’ altezza dell’ex ristorante Olga verso il Pinone. 🔗lanazione.it