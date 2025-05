Dengue in Italia quasi 700 casi in 2024 Torna allarme zanzare Bassetti | Momento di agire

Dengue, in Italia quasi 700 casi in 2024. Torna allarme zanzare, Bassetti: “Momento di agire” - (Adnkronos) – Con i primi caldi torna l'allarme zanzare e per le malattie di cui sono vettori, ad esempio la Dengue. Dal 1 gennaio al 3 dicembre 2024, data di ultimo aggiornamento della dashboard dell'Istituto superiore di sanità per i casi segnalati lo scorso anno, al sistema di sorveglianza nazionale risultano 693 casi confermati di […] L'articolo Dengue, in Italia quasi 700 casi in 2024. Torna allarme zanzare, Bassetti: “Momento di agire” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aumento dei casi di dengue in Italia spinge a intensificare le azioni contro le zanzare vettori di malattie - Il ritorno delle temperature miti in Italia favorisce la diffusione della dengue e altre malattie trasmesse da zanzare, con oltre 693 casi nel 2024; esperti e istituzioni sollecitano prevenzione e dis ... 🔗gaeta.it

Dengue, Chikungunya e Zika: è subito guerra alle zanzare - Le epidemie tropicali non sono più una «esclusiva» dei Paesi lontani. In Europa, e in particolare in Italia, virus come Dengue, Chikungunya e Zika stanno diventando ... 🔗ilmattino.it