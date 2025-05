Dengue Bassetti | Ora è il momento di agire con la disinfestazione

Dengue. A Genova negli anni scorsi si sono contati più casi e, per ognuno di questi, erano scattate le misure di profilassi. Ma il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo. 🔗 Genovatoday.it - Dengue, Bassetti: "Ora è il momento di agire con la disinfestazione" Torna il caldo, tornano le zanzare e con loro torna anche il rischio. A Genova negli anni scorsi si sono contati più casi e, per ognuno di questi, erano scattate le misure di profilassi. Ma il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo. 🔗 Genovatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dengue, in Italia quasi 700 casi in 2024. Torna allarme zanzare, Bassetti: “Momento di agire” - (Adnkronos) – Con i primi caldi torna l'allarme zanzare e per le malattie di cui sono vettori, ad esempio la Dengue. Dal 1 gennaio al 3 dicembre 2024, data di ultimo aggiornamento della dashboard dell'Istituto superiore di sanità per i casi segnalati lo scorso anno, al sistema di sorveglianza nazionale risultano 693 casi confermati di […] L'articolo Dengue, in Italia quasi 700 casi in 2024. Torna allarme zanzare, Bassetti: “Momento di agire” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dengue, Bassetti: “E’ il momento di agire contro le zanzare, i sindaci facciano disinfestazioni” - Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova sottolinea l’importanza della prevenzione: “Il rischio è che diventi endemica” 🔗repubblica.it

Dengue, in Italia quasi 700 casi in 2024. Torna allarme zanzare, Bassetti: "Momento di agire" - Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Con i primi caldi torna l'allarme zanzare e per le malattie di cui sono vettori, ad esempio la Dengue. Dal 1 gennaio al 3 dicembre 2024, data di ultimo aggiornamento della dashboard dell'Istituto superiore di sanità per i casi segnalati lo scorso anno, al sistema di 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dengue, Bassetti: Ora è il momento di agire con la disinfestazione; Dengue, torna allarme zanzare: sintomi del virus e luoghi più a rischio; Dengue, Bassetti: “E’ il momento di agire contro le zanzare, i sindaci facciano disinfestazioni”; Dengue, in Italia quasi 700 casi in 2024. Torna allarme zanzare, Bassetti: Momento di agire. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dengue, Bassetti: “E’ il momento di agire contro le zanzare, i sindaci facciano disinfestazioni” - Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova sottolinea l’importanza della prevenzione: “Il rischio è che diventi endemica” ... 🔗genova.repubblica.it

Dengue, in Italia quasi 700 casi in 2024. Torna allarme zanzare, Bassetti: “Momento di agire” - (Adnkronos) - Con i primi caldi torna l'allarme zanzare e per le malattie di cui sono vettori, ad esempio la Dengue. Dal 1 gennaio al 3 dicembre 2024, ... 🔗msn.com

Dengue, Bassetti: "Ora è il momento di agire con la disinfestazione" - Il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova punta il dito sulle misure di prevenzione che i Comuni dovrebbero adottare: "Tenere le aree verdi puliti, l'erba fa ... 🔗genovatoday.it