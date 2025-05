Demichelis Juve chi è il jolly dell’Under 16 | il baluardo difensivo classe 2009 fresco di primo contratto

Demichelis Juve: focus sul “jolly” difensivo classe 2009: un centrale indispensabile per mister Grauso. Il profilo completo del giocatoreUna grande prestazione della Juventus Under 16 di mister Grauso che fra le mura amiche dell’Ale & Ricky di Vinovo ha stravinto contro la Carrarese, 4 a 0 il risultato finale. Una partita perfetta quella dei bianconeri, in grado di dare seguito alla bella vittoria di Cesena e portarsi primi nel girone a 8 punti in classifica, a pari merito con il Pisa. Diversi sono stati i giocatori ad aver impressionato nell’ultimo match casalingo, certamente saltano all’occhio le quattro reti segnate ma risalta ancor di più il primo “Clean sheet” stagionale. Pertanto bisogna dar merito al reparto difensivo. Il focus della settimana riguarda Emanuele Demichelis, vice-capitano della squadra. 🔗 Juventusnews24.com - Demichelis Juve, chi è il jolly dell’Under 16: il baluardo difensivo classe 2009 fresco di primo contratto di Fabio Zaccaria: focus sul “: un centrale indispensabile per mister Grauso. Il profilo completo del giocatoreUna grande prestazione dellantus Under 16 di mister Grauso che fra le mura amiche dell’Ale & Ricky di Vinovo ha stravinto contro la Carrarese, 4 a 0 il risultato finale. Una partita perfetta quella dei bianconeri, in grado di dare seguito alla bella vittoria di Cesena e portarsi primi nel girone a 8 punti in classifica, a pari merito con il Pisa. Diversi sono stati i giocatori ad aver impressionato nell’ultimo match casalingo, certamente saltano all’occhio le quattro reti segnate ma risalta ancor di più il“Clean sheet” stagionale. Pertanto bisogna dar merito al reparto. Il focus della settimana riguarda Emanuele, vice-capitano della squadra. 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Demichelis Juve, chi è il jolly dell’Under 16: il baluardo difensivo classe 2009 di mister Grauso - di Fabio ZaccariaDemichelis Juve: focus sul “Jolly” difensivo classe 2009: un centrale indispensabile per mister Grauso. Il profilo completo del giocatore Una grande prestazione della Juventus Under 16 di mister Grauso che fra le mura amiche dell’Ale & Ricky di Vinovo ha stravinto contro la Carrarese, 4 a 0 il risultato finale. Una partita perfetta quella dei bianconeri, in grado di dare seguito alla bella vittoria di Cesena e portarsi primi nel girone a 8 punti in classifica, a pari merito con il Pisa. 🔗juventusnews24.com

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardo Avanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Demichelis Juve, chi è il jolly dell'Under 16 di Grauso; Demichelis Juve chi è il jolly dell’Under 16 | il baluardo difensivo classe 2009 di mister Grauso; Mercato Juve | irrompe il Manchester United! È sulle tracce del colpo a zero può bruciare la concorrenza anche dei bianconeri Lo scenario; Calciomercato Juve | allenatore rosa e giocatori simbolo Da quali certezze ripartiranno i bianconeri per la prossima stagione – VIDEO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly - Ci sono stati diversi appuntamenti tra la società e il centrocampista bianconero 'tuttofare': cosa sta per accadere ... 🔗msn.com

McKennie jolly anche in Bologna Juve: partirà titolare, ma Tudor ha un dubbio da sciogliere sull’americano - McKennie jolly anche in Bologna Juve: partirà titolare, ma Tudor ha un dubbio da sciogliere sull’americano. Tutti gli aggiornamenti verso il match Domenica la Juve andrà di scena al Dall’Ara per affro ... 🔗juventusnews24.com

Champions, Tonali e 65 milioni: Juve, jolly finiti e il nodo Vlahovic - C’è il Monza, i tre punti sono d’obbligo per la corsa al quarto posto. E anche per rendere realtà il grande colpo sognato a centrocampo ... 🔗msn.com