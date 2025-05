Delitto di Garlasco | legali dei Poggi Stasi resta colpevole

AGI - "Direi che anche questi presunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto all'attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa. Ma anche che, qualora detti presunti sviluppi avessero un qualche fondamento circa l'alibi di Sempio, non intaccherebbero minimamente l'accertata responsabilità di Stasi il quale come scritto a chiare lettere nelle sentenze non solo non ha un alibi ma ha 7 gravi elementi a proprio carico. Spero che non si debbano preoccupare di trovarsi un alibi, a distanza di 18 anni, anche tutti i cittadini di Garlasco e delle zone limitrofe". Lo dichiara l'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi. "Peraltro - aggiunge - come ogni giurista dovrebbe sapere, l'alibi mancato in assenza di seri indizi ulteriori non costituirebbe nemmeno motivo di sospetto".

