Poggi commentano la riapertura del caso Garlasco: "Non si sta cercando la verità, ma solo di riabilitare Alberto Stasi" 🔗 © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, attacco ad Alberto Stasi dai Poggi: "Tutto porta a lui, su Sempio non c'è niente" I genitori di Chiaracommentano la riapertura del caso: "Non si sta cercando la verità, ma solo di riabilitare" 🔗 Notizie.virgilio.it

Delitto di Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi - Dopo il parere parzialmente positivo rilasciato dalla Procura di Milano, il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi. La richiesta dei legali dell’uomo, condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, risalente al 2007, era stata avanzata nel dicembre scorso. Stasi, oggi 41enne, potrà stare fuori dal carcere per parte della sua giornata, non soltanto per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale. 🔗lettera43.it

Nuova svolta nel delitto di Garlasco: concessa la semilibertà ad Alberto Stasi - Alberto Stasi, uomo chiave nel processo per il delitto di Garlasco, ha ottenuto la semilibertà; a deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Nel 2015 il ragazzo, ora quarantunenne, era stato condannato in via definitiva a sedici anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi nel 2007. Stasi potrà trascorrere parte del giorno fuori dal carcere, per lavorare e per svolgere attività di reinserimento sociale. 🔗metropolitanmagazine.it

Delitto di Garlasco, il mistero della terza persona e l'attacco di panico della mamma di Sempio: “Non capisco cosa c'entri” - Garlasco (Pavia), 30 aprile 2025 – Una domanda dei carabinieri su un’altra persona. È questo che avrebbe provocato un attacco di panico a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il 37enne indagato nelle riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna è stata ascoltata in caserma lunedì scorso. "Io ero rimasta in sala d’attesa, non ho assistito e non avrei potuto in quanto difensore dell’indagato", spiega l’avvocata Angela Taccia, che lunedì mattina aveva accompagnato dai carabinieri a Milano la mamma di Sempio come amica di famiglia. 🔗ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, attacco ad Alberto Stasi dai Poggi: "Tutto porta a lui, su Sempio non c'è niente" - I genitori di Chiara Poggi commentano la riapertura del caso Garlasco: "Non stanno cercando la verità, ma solo di riabilitare Alberto Stasi" ... 🔗virgilio.it

Garlasco, svelata l'identità dell'uomo misterioso: «Si chiama Antonio, è un ex pompiere». Il rapporto con la mamma di Andrea Sempio - Svelata l'identità del nuovo nome spuntato nelle indagini sul delitto di Garlasco. «Si chiama Antonio ed è un ex vigile del fuoco in pensione». A raccontarlo è ... 🔗leggo.it

Delitto Garlasco/ Avv. Stasi choc: “Mi aspetto delle sorprese…” - Sul giallo di Garlasco le parole a Mattino Cinque News da parte di Antonio De Rensis, l'avvocato di Alberto Stasi: cosa ha detto ... 🔗ilsussidiario.net