Delitto di Garlasco Alberto Stasi condannato per 7 indizi e l' alibi assente | parla l' avvocato dei Poggi

avvocato della famiglia Poggi difende la condanna ad Alberto Stasi. Intanto spunta un nuovo nome nelle indagini sul Delitto di Garlasco 🔗Notizie.virgilio.it Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi condannato per "7 indizi" e l'alibi assente: parla l'avvocato dei Poggi L’della famigliadifende la condanna ad. Intanto spunta un nuovo nome nelle indagini suldi

Delitto Garlasco, il legale di Alberto Stasi su semilibertà: “Da tribunale parere parzialmente positivo” - Il legale di Alberto Stasi, al centro del caso Garlasco, ha spiegato: “Il tribunale ha dato parere parzialmente positivo” per la semilibertà “ma, come da prassi, si riserva la decisione e lo sapremo dopo la camera di consiglio che non è partecipata”. A parlare è Glauco Gasperini, sostituto dell’avvocato Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi, che oggi è a Pavia. L’avvocato ha parlato dopo l’udienza davanti al giudice di sorveglianza di Milano che dovrà decidere sulla semilibertà di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗lapresse.it

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi punta alla semilibertà: pg valuta gli atti e le recenti interviste - Pavia, 9 aprile 2025 – Doppia udienza, oggi, per il delitto di Garlasco: a Milano l'udienza per valutare la semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e a Pavia l'incidente probatorio chiesto dalla Procura per Andrea Sempio. La richiesta di semilibertà Oggi, nell'aula al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano, Alberto Stasi è pronto a ripetere la sua estraneità al Tribunale di Sorveglianza. 🔗ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, la mamma di Chiara Poggi: “Per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Quando avremo un po’ di pace?” - La mamma di Chiara Poggi: “Per noi il colpevole resta Alberto Stasi” La riapertura delle indagini sul caso del delitto di Garlasco fa ripiombare nell’incubo la mamma di Chiara Pioggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 e per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva nel 2015 Alberto Stasi, fidanzato della vittima all’epoca dei fatti e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni. Raggiunta dal Corriere della Sera, Rita Poggi dichiara: “Non voglio dire nulla perché non c’è nulla da aggiungere. 🔗tpi.it

Delitto di Garlasco: “L’alibi di Andrea Sempio non intacca la accertata responsabilità di Alberto Stasi. Preoccupati da sistematica fuga di notizie” - Il legale della famiglia di Chiara Poggi: contro l’ex fidanzato 7 gravi elementi. Nelle scorse ore è stata svelata l’identità del misterioso “terzo uomo” ... 🔗msn.com

Delitto Garlasco/ Avv. Stasi choc: “Mi aspetto delle sorprese…” - Sul giallo di Garlasco le parole a Mattino Cinque News da parte di Antonio De Rensis, l'avvocato di Alberto Stasi: cosa ha detto ... 🔗ilsussidiario.net

"Alberto Stasi semi-libero, Andrea Sempio riemerge nel delitto di Garlasco: il silenzio che parla" - Alberto Stasi è già semi-libero. Andrea Sempio è di nuovo un nome che pesa delitto di Garlasco. Mentre uno torna a respirare fuori dal carcere, l’altro rientra dalla finestra della memoria giudiziaria ... 🔗quotidiano.net