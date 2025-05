Definizione delle aree idonee per impianti fotovoltaici e rinnovabili | l' Emilia-Romagna verso l’iter

rinnovabili (Fer) in Emilia-Romagna ha raggiunto circa 4.730 MW, pari al 40% del totale della potenza installata in regione. Il dato segna una crescita del 12% rispetto al 2023 e del 45% negli ultimi tre anni, trainata in particolare dal. 🔗 Ilpiacenza.it - Definizione delle aree idonee per impianti fotovoltaici e rinnovabili: l'Emilia-Romagna verso l’iter Al 31 marzo 2025, la potenza elettrica lorda da fonti(Fer) inha raggiunto circa 4.730 MW, pari al 40% del totale della potenza installata in regione. Il dato segna una crescita del 12% rispetto al 2023 e del 45% negli ultimi tre anni, trainata in particolare dal. 🔗 Ilpiacenza.it

Ne parlano su altre fonti

Approvata dal consiglio regionale la legge per le aree idonee agli impianti per fonti rinnovabili: le novità e i dettagli - Arriva il sì del consiglio regionale al progetto di legge della giunta Marsilio riguardante le aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, semplificando i procedimenti autorizzativi secondo la normativa vigente e in attuazione... 🔗ilpescara.it

Ambiente Scoccimarro: governo non impugna la legge FVG sulle aree idonee - “Il Consiglio dei Ministri ha valuto di non impugnare la nostra legge a tutela del territorio: la nostra Regione è quindi formalmente la prima ad aver legiferato in maniera equilibrata ed efficace per regolare la diffusione di impianti di energia rinnovabile su terreni di pregio e agricoli, puntando invece su quelle aree degradate o già destinate a questo tipo di produzione ‘industriale'. Ancora una volta viene confermata la visione strategica e sostenibile della nostra Regione”. 🔗iltempo.it

Legge regionale sulle aree idonee, Radica (Città del Vino): “Necessario intervenire ancora per tutelare i vigneti” - "Moderata soddisfazione" per il testo finale della legge sulle aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale è stata espressa da Angelo Radica, presidente nazionale dell’associazione Città del vino, nel corso di una conferenza stampa che... 🔗chietitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aree idonee impianti FER, la Sardegna solleva alla Consulta il conflitto di attribuzione con lo Stato; Le aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: dove e come?; Impianti fotovoltaici: il TAR interviene sulla definizione di aree idonee e non idonee; Legge Aree Idonee della Toscana, potere ai comuni. 🔗Ne parlano su altre fonti

“La legge sulla aree idonee per fotovoltaico ed eolico? Si aspetta il Tar del Lazio” - “Il disegno di legge per l’attuazione della norma statale per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili è stato elaborato ma non è ancora stato presentato. Questo perché, dopo l’ordinanza di ... 🔗giornale7.it

Il Ministero snobba la legge sulle aree idonee, la Regione va alla Corte costituzionale - La Regione chiede inoltre «che le sia riconosciuta la facoltà di regolare la definizione delle aree idonee alla produzione all’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile ... 🔗unionesarda.it

Rinnovabili, scontro tra Regione e Governo sulle aree idonee: ricorso della Giunta su tre impianti autorizzati dal ministero - In sostanza, la Regione chiede che le sia riconosciuta la facoltà di regolare la definizione delle aree idonee alla produzione all’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, annullando ... 🔗sardiniapost.it