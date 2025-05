Definizione delle aree idonee per impianti fotovoltaici e rinnovabili | l' Emilia-Romagna verso l’iter

rinnovabili (Fer) in Emilia-Romagna ha raggiunto circa 4.730 MW, pari al 40% del totale della potenza installata in regione. Il dato segna una crescita del 12% rispetto al 2023 e del 45% negli ultimi tre anni, trainata in particolare dal. 🔗 Ilpiacenza.it - Definizione delle aree idonee per impianti fotovoltaici e rinnovabili: l'Emilia-Romagna verso l’iter Al 31 marzo 2025, la potenza elettrica lorda da fonti(Fer) inha raggiunto circa 4.730 MW, pari al 40% del totale della potenza installata in regione. Il dato segna una crescita del 12% rispetto al 2023 e del 45% negli ultimi tre anni, trainata in particolare dal. 🔗 Ilpiacenza.it

Approvata dal consiglio regionale la legge per le aree idonee agli impianti per fonti rinnovabili: le novità e i dettagli - Arriva il sì del consiglio regionale al progetto di legge della giunta Marsilio riguardante le aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, semplificando i procedimenti autorizzativi secondo la normativa vigente e in attuazione... 🔗ilpescara.it

Ambiente Scoccimarro: governo non impugna la legge FVG sulle aree idonee - “Il Consiglio dei Ministri ha valuto di non impugnare la nostra legge a tutela del territorio: la nostra Regione è quindi formalmente la prima ad aver legiferato in maniera equilibrata ed efficace per regolare la diffusione di impianti di energia rinnovabile su terreni di pregio e agricoli, puntando invece su quelle aree degradate o già destinate a questo tipo di produzione ‘industriale'. Ancora una volta viene confermata la visione strategica e sostenibile della nostra Regione”. 🔗iltempo.it

Definizione delle aree idonee per impianti fotovoltaici e rinnovabili: l'Emilia-Romagna verso l’iter - L'assessora regionale Priolo: «Il percorso che porterà all’approvazione della legge dovrà necessariamente vedere il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, oltre che di tutti i portatori di int ... 🔗ilpiacenza.it

L’Emilia-Romagna al lavoro per definire le aree idonee all’installazione degli impianti e accelerare sulla transizione energetica - Accelerare la transizione facendo chiarezza i territori e garantire maggiore indipendenza energetica. È con questi obiettivi che la Regione Emilia-Romagna ha avviato il percorso per la definizione ... 🔗forli24ore.it

Aree idonee rinnovabili: Friuli al traguardo, Emilia Romagna in partenza - Il Governo ha deciso di non impugnare la legge regionale friulana. Intanto la norma emiliana è pronta ad avviare il suo percorso di approvazione ... 🔗qualenergia.it