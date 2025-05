Decreto Sicurezza avvocati in protesta | Nuovi reati così le carceri scoppiano

Ecodibergamo.it - Decreto Sicurezza, avvocati in protesta: «Nuovi reati, così le carceri scoppiano» DA LUNEDÌ 5 MAGGIO. L’Unione delle camere penali ha proclamato l’astensione dalle attività. Pelillo: «Si introducono pene detentive brevi che ingolfano procure, tribunali e penitenziari». 🔗 Ecodibergamo.it

Giustizia in sciopero: magistrati e avvocati contro il decreto Sicurezza - Il recente decreto legge sicurezza ha scatenato un dibattito acceso tra gli esperti del diritto e i cittadini. L’Unione delle camere penali italiane ha espresso forti critiche, definendo il provvedimento come un'”inutile introduzione di nuove ipotesi di reato”, accompagnata da “molteplici sproporzionati e ingiustificati aumenti di pena”. Ma cosa significa realmente questo decreto per il sistema giudiziario e per la società italiana? Criticità e implicazioni Il decreto introduce nuove ipotesi di reato e aumenti di pena che sono stati definiti sproporzionati e ingiustificati. 🔗ilfogliettone.it

Protesta di Extinction Rebellion davanti al ministero della Giustizia: contestato il decreto Sicurezza – Video - Protesta di Extinction Rebellion davanti al ministero della Giustizia. Tanti giovani si sono riuniti nella mattinata di mercoledì 30 aprile per opporsi al Ddl sicurezza, alle politiche migratorie del governo, alla guerra a Gaza e a molte altre questioni. Tra le tante cose gli attivisti hanno chiesto anche maggiore attenzione al tema dei cambiamenti climatici. L'articolo Protesta di Extinction Rebellion davanti al ministero della Giustizia: contestato il decreto Sicurezza – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Protesta contro il decreto sicurezza. Sabato corteo e presidio in centro - Il sindacato Cgil Lodi e le associazioni scendono in piazza contro il futuro decreto sicurezza. "L’inasprimento delle pene limiterà gravemente le vertenze rivendicative di diritti e sicurezza nel mondo del lavoro, organizziamo un corteo in segno di protesta". Francesca Di Bella, segretaria organizzativa della camera del lavoro di Lodi, annuncia quindi la manifestazione prevista sabato, con partenza alle 15. 🔗ilgiorno.it

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza - Astensione UCPI dalle udienze penali e manifestazione a Roma contro il Decreto sicurezza e il sovraffollamento carcerario. 🔗edotto.com

La Camera Penale di Trani protesta contro il pacchetto sicurezza varato dal Governo – AndriaLive.it - Come tutte le camere penali italiane, anche quella di Trani si asterrà dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie il prossimo 5 maggio con l’obiettivo di protestare contro il pacchetto sicurezza ... 🔗informazione.it