decidono i genitori se i figli possono seguire le lezioni di sesso a scuola ma la sinistra non ci sta

Chi decide chi deve impartire l'educazione sessuale ai ragazzi italiani? Lo Stato o i genitori? Può l'istituto scolastico imporsi, con i propri insegnanti e le loro idee, se le famiglie sono contrarie? E dunque, chi viene prima: lo Stato o la famiglia? Due visioni della società e della politica opposte: da una parte quella statalista, dall'altra quella liberale, perla quale lo Stato deve occuparsi solo di ciò che la famiglia, l'istituzione fondamentale della società, non può fare.È l'ultimo scontro tra governo e opposizione, sulla materia più delicata e importante: il modo in cui le prossime generazioni guarderanno il mondo. A innescarlo, il disegno di legge «in materia di consenso informato in ambito scolastico» approvato ieri dal consiglio dei ministri. Che rende obbligatorio il parere favorevole «dei genitori ovvero degli studenti, se maggiorenni» a ogni tipo di attività che riguardi «tematiche dell'ambito della sessualità».

