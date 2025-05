De Zerbi sul ritiro del Marsiglia a Roma | De Laurentiis mi ha fatto conoscere il ritiro

Dopo la vittoria per 4-1 sul Brest in campionato il Marsiglia ha fatto ritorno a Roma per proseguire il proprio ritiro. La squadra francese è ormai entrata nella sua seconda settimana di soggiorno capitolino, forte del successo in Ligue 1 che ha riportato gli uomini di De Zerbi al secondo posto in classifica.L'obiettivo è quello di riportare l'OM in Champions League e, per arrivare a questo traguardo, club e allenatore hanno optato per la spedizione Romana con l'intento di ricucire alcuni strappi creati all'interno dello spogliatoio e per tenere il gruppo squadra lontano da notizie che potrebbero compromettere la loro concentrazione. L'Equipe ha raccontato la seconda settimana di ritiro del Marsiglia, raccontando la visita dell'ex allenatore della Roma Daniele De Rossi.La settimana del Marsiglia in attesa della trasferta contro il LillaDomenica 4 maggio il Marsiglia affronterà il Lille, terza in classifica, con l'obiettivo di allungare sul Lille e blindare il secondo posto.

De Zerbi ha imposto il ritiro al Marsiglia per uscire dalla crisi, la società ha piena fiducia in lui (L'Equipe) - Il Marsiglia ha perso 3-1 contro il Reims e ora è a rischio la qualificazione in Champions. Iniziano a sorgere dubbi sulla squadra allenata da Roberto De Zerbi. De Zerbi ha imposto il ritiro al Marsiglia per uscire dalla crisi L'Equipe scrive: Negli spogliatoi dello stadio Delaune, a pochi metri dal parcheggio sotterraneo dove li aspettava il loro allenatore, i marsigliesi si sono parlati molto dopo la disfatta a Reims.

Il Marsiglia va in ritiro a Roma per quattro giorni. «Decisione del club ma De Zerbi l'ha accettata subito» - L'Olympique Marsiglia ha vissuto un periodo di appannamento, con tre sconfitte consecutive. Poi, però, ha battuto il Tolosa e il Montpellier, anche se in mezzo c'è stata la sonora batosta (3-0) subita dal Monaco. A quattro giornate dalla fine la squadra di Zerbi resiste al secondo posto (in Champions in Francia vanno le prime tre). Ma il clima non è dei più sereni. La Champions è comunque in bilico (il Monaco è a un punto e i Lille a due).

A Marsiglia c'è un'aria pesante, i giocatori non hanno digerito il ritiro imposto da De Zerbi (l'Equipe) - Il Marsiglia è l'argomento caldo di questi giorni in Francia. Ha perso 4 delle ultime 5 partite, tre sconfitte di fila e secondo posto perso a vantaggio del Monaco. Il clima che si respira nella squadra di De Zerbi è piuttosto pesante. Lo scrive l'Equipe. "Le ultime ore del Marsiglia sono davvero quelle di un club in crisi. Lo schiaffo preso in faccia dal Reims (1-3, sabato) ha scosso le prospettive europee, poiché tutti avevano capito che l'obiettivo Champions League era in pericolo".

