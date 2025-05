De' Longhi Group approvato bilancio 2024 ricavi a €349 mln +137% e dividendo a €083 per azione; Fabio De' Longhi AD e Presidente

De' Longhi Group, è stato approvato il bilancio del 2024, con ricavi a €3,49 mln (+13,7%) e un dividendo pari a €0,83 per azione; Fabio De' Longhi è stato confermato AD e Presidente. Il pagamento del dividendo sarà articolato in due tranche: €0,83 per azione il 21 maggio 2025 come quota ordinaria sull'utile, seguiti da un dividendo addizionale di €0,42, erogato il 24 settembre e prelevato dalla riserva straordinaria.

De' Longhi Group, approvato bilancio 2024, ricavi a €3,49 mln (+13,7%) e dividendo a €0,83 per azione; Fabio De' Longhi AD e Presidente - Il pagamento del dividendo sarà articolato in due tranche: €0,83 per azione il 21 maggio 2025 come quota ordinaria sull'utile, seguiti da un dividendo addizionale di €0,42, erogato il 24 settembre e prelevato dalla riserva straordinaria

Cialde o polvere? Con questa De'Longhi scegli tu e intanto risparmi il 38% su Amazon - La macchina da caffè manuale De'Longhi EC201.CD.B è in offerta su Amazon a 84,94€, IVA inclusa, grazie a uno sconto del 38% sul prezzo di listino. Un’opportunità concreta per chi vuole preparare espresso e cappuccino a casa con un dispositivo compatto, robusto e dotato delle funzioni essenziali. Ci sono le spese di spedizione comprese e avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica integrata. 🔗lanazione.it

Forno elettrico ventilato De'Longhi da 34 litri: è l'affare del giorno su Amazon - Tra le offerte Amazon di oggi c'è spazio anche per chi è alla ricerca di un nuovo modo per semplificare la cottura delle pietanze in casa: con la promo in corso, infatti, è possibile puntare sull'ottimo De'Longhi Sfornatutto Chef EO34302. Si tratta di un forno elettrico ventilato con una capacità di 34 litri e una potenza di 2.000 W. Grazie alla promo in corso, il forno di De'Longhi è ora acquistabile al prezzo scontato di 209 euro, con un risparmio del 37% rispetto al prezzo consigliato. 🔗quotidiano.net

De' Longhi Group, è stato approvato il bilancio del 2024, con ricavi a €3,49 mln (+13,7%) e un dividendo pari a €0,83 per azione; Fabio De' Longhi è stato confermato AD e Presidente.

