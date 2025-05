De Gea Juve il portiere della Fiorentina esce allo scoperto sul proprio futuro | Vi posso dire questo

Juve, il portiere della Fiorentina esce allo scoperto sul proprio futuro: l’annuncio di uno dei nomi accostati al calciomercato bianconeroAl termine della semifinale di andata di Conference League tra Real Betis e Fiorentina, De Gea ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Le parole riprese da TMW su uno dei nomi accostati al calciomercato Juve.DE GEA – «Io guardo giorno per giorno. Sono molto contento a Firenze e mi sto divertendo molto nel calcio italiano. Spero di ottenere il meglio con il mio gruppo» .com 🔗 Juventusnews24.com - De Gea Juve, il portiere della Fiorentina esce allo scoperto sul proprio futuro: «Vi posso dire questo» De Gea, ilsul: l’annuncio di uno dei nomi accostati al calciomercato bianconeroAl terminesemifinale di andata di Conference League tra Real Betis e, De Gea ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Le parole riprese da TMW su uno dei nomi accostati al calciomercato.DE GEA – «Io guardo giorno per giorno. Sono molto contento a Firenze e mi sto divertendo molto nel calcio italiano. Spero di ottenere il meglio con il mio gruppo» .com 🔗 Juventusnews24.com

Mercato Juve: Comuzzo come opzione per Fagioli, De Gea può sostituire quel portiere e occhio al futuro di Tudor: la decisione sembra essere stata presa! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, le strategie bianconere sono legate a doppio filo con quelle della Fiorentina. E occhio al futuro di Tudor: le ultimissime Paolo Paganini è intervenuto a Radio Firenze Viola per delineare le strategie di mercato Juve alla Fiorentina, nella cui rosa ci sono due giocatori interessanti: Pietro Comuzzo e David De Gea. OPZIONE COMUZZO PER LA JUVE – «Il Napoli era in forte pressing su Comuzzo, cioè sembrava quasi tutto fatto.

De Gea Juve: cosa c'è dietro al nome del portiere della Fiorentina? Tutta la verità sul suo possibile arrivo in bianconero. L'indiscrezione - di Redazione JuventusNews24De Gea Juve: la verità dietro al nome del portiere della Fiorentina. Le ultime sul suo possibile arrivo in bianconero. L'indiscrezione Come riferito da Nicolò Schira su X, nonostante le voci non ci sono colloqui tra Juve e Fiorentina per Michele Di Gregorio. Smentiti i rumors di un possibile scambio con David De Gea, visto che in casa Juventus sono molto soddisfatti del rendimento dell'ex Monza, che rimarrà a Torino anche nella prossima stagione.

De Gea Juve, uno tra Di Gregorio e Perin potrebbe lasciargli spazio: al momento c'è un profilo più vicino all'addio Paolo Paganini è intervenuto a Radio Firenze Viola per delineare le strategie di mercato Juve alla Fiorentina, nella cui rosa ci sono due giocatori interessanti: Pietro Comuzzo e David De Gea.

