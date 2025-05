Dazi Usa Ue pronta a fare un’offerta a Trump da 50 miliardi di euro

europea Maroš Šef?ovi? ha dichiarato al Financial Times che l’europa è pronta a fare al presidente Usa Donald Trump un’offerta commerciale da 50 miliardi di euro per aumentare gli acquisti di beni dagli Stati Uniti. Bruxelles intende risolvere il “problema” nelle relazioni commerciali e sta compiendo “certi progressi” verso il raggiungimento di un accordo.Sefcovic ha lasciato intendere in un’intervista che la Ue non accetterebbe che Washington mantenesse Dazi del 10% sui suoi prodotti come soluzione equa ai negoziati commerciali. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno compiuto progressi attraverso diversi round di negoziati di persona e telefonici da quando il presidente Donald Trump ha imposto, e poi sospeso, Dazi del 20% sull’Unione, ha affermato Šefcovic. Il commissario ha aggiunto che “la sua ambizione” rimane quella di raggiungere un accordo “equilibrato ed equo” con la Casa Bianca. 🔗 Lapresse.it - Dazi Usa, Ue pronta a fare un’offerta a Trump da 50 miliardi di euro Il negoziatore dell’Unionepea Maroš Šef?ovi? ha dichiarato al Financial Times che l’pa èal presidente Usa Donaldcommerciale da 50diper aumentare gli acquisti di beni dagli Stati Uniti. Bruxelles intende risolvere il “problema” nelle relazioni commerciali e sta compiendo “certi progressi” verso il raggiungimento di un accordo.Sefcovic ha lasciato intendere in un’intervista che la Ue non accetterebbe che Washington mantenessedel 10% sui suoi prodotti come soluzione equa ai negoziati commerciali. Gli Stati Uniti e l’Unionepea hanno compiuto progressi attraverso diversi round di negoziati di persona e telefonici da quando il presidente Donaldha imposto, e poi sospeso,del 20% sull’Unione, ha affermato Šefcovic. Il commissario ha aggiunto che “la sua ambizione” rimane quella di raggiungere un accordo “equilibrato ed equo” con la Casa Bianca. 🔗 Lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

L’Ue in ginocchio sui dazi, pronta a comprare più Gnl dagli Usa - L’Ue si consegna nelle mani degli Stati Uniti. Tanto che la Commissione europea, pur di trattare sui dazi, è disposta a cedere a tutte le richieste di Donald Trump: più acquisti in difesa (con tanto di scorporo delle spese dal Patto di stabilità) e anche di gas naturale liquefatto, proveniente dagli Stati Uniti. Che l’Ue sia in ginocchio di fronte ai ricatti di Trump è ormai innegabile, come dimostrano anche gli ultimi tentativi della Commissione di compiacere quello che ormai sembra un ex alleato. 🔗lanotiziagiornale.it

Dazi Usa, von der Leyen: “UE pronta a vendicarsi” - ''abbiamo un piano forte per vendicarci, se necessario''. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen 🔗imolaoggi.it

Macron: Ue pronta a dazi reciproci su acciaio e alluminio contro gli USA - L'Ue prevede di introdurre "dazi reciproci" su acciaio e alluminio e dovrà "rispondere" sugli altri prodotti. Lo ha detto Emmanuel Macron, reagendo all'imminente introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi doganali del 25% sui prodotti europei. Se i dazi americani su acciaio e alluminio "vengono confermati, gli europei risponderanno e quindi ci saranno tariffe reciproche. Poiché dobbiamo proteggerci, dobbiamo difenderci", ha osservato il presidente francese in una conferenza stampa a Porto con il primo ministro portoghese Luis Montenegro. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Dazi, FT: «Ue pronta a offerta da 50 miliardi a Trump». Cina «valuta» offerta Usa su colloqui; Dazi, le ultime notizie in diretta | La Cina apre al dialogo con gli Usa. L'Ue «pronta a fare un'offerta da 50 miliardi di euro a Trump»; Dazi, pronta la proposta Ue per Trump: aumento degli acquisti di beni Usa per 50 miliardi; Dazi, Ue pronta a fare un’offerta da 50 miliardi di euro a Trump. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dazi, Ue pronta a fare un’offerta da 50 miliardi di euro a Trump - Il commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic in un’intervista al Financial Times sottolinea che Bruxelles non accetterà tariffe del 10% su nessun bene prodotto nell’Ue ... 🔗milanofinanza.it

Dazi, Pechino: “Gli Usa chiedono di negoziare, valutiamo”. E Sefcovic annuncia “offerta” da 50 miliardi dell’Ue a Trump - Qualche timida schiarita nel panorama della guerra commerciale scatenata dal presidente Usa, dopo la notizia del calo del pil nel primo trimestre ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, pronta la proposta Ue per Trump: aumento degli acquisti di beni Usa per 50 miliardi - Dazi, l'Europa è pronta a presentare una sua proposta a Donald Trump: Bruxelles intende aumentare gli acquisti di beni Usa per 50 miliardi di euro, dal gas ai prodotti agricoli. Il servizio di Elisa P ... 🔗msn.com