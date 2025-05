Dazi UE pronta a fare offerta da 50 miliardi a Trump

pronta a fare a Trump un'offerta commerciale da 50 miliardi di euro. Lo scrive il Ft che ha intervistato il negoziatore Ue, Maroš Šef?ovi?

Su questo argomento da altre fonti

Dazi di Trump, Ue non vuole scontro ma pronta a difendersi - (Adnkronos) – L'Unione Europea è "pronta a difendersi", se necessario, dai dazi voluti dagli Stati Uniti d'America, ma non ha cercato e "non vuole lo scontro" con Donald Trump. E' dunque "pronta a negoziare una soluzione mutualmente accettabile con gli Stati Uniti, ma se necessario" e se non vedrà movimenti da parte americana, risponderà con […] 🔗periodicodaily.com

L’Ue in ginocchio sui dazi, pronta a comprare più Gnl dagli Usa - L’Ue si consegna nelle mani degli Stati Uniti. Tanto che la Commissione europea, pur di trattare sui dazi, è disposta a cedere a tutte le richieste di Donald Trump: più acquisti in difesa (con tanto di scorporo delle spese dal Patto di stabilità) e anche di gas naturale liquefatto, proveniente dagli Stati Uniti. Che l’Ue sia in ginocchio di fronte ai ricatti di Trump è ormai innegabile, come dimostrano anche gli ultimi tentativi della Commissione di compiacere quello che ormai sembra un ex alleato. 🔗lanotiziagiornale.it

"Ue pronta con dazi su acciaio e alluminio": Macron minaccia Trump - Il leader francese ha risposto così a una domanda sulle imminenti tariffe del 25% che Washington intende imporre sui beni europei 🔗ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Ft : «Ue pronta a fare un'offerta da 50 miliardi di euro a Trump» - Secondo i media cinesi, Pechino sta valutando il dialogo con gli Stati Uniti, che avrebbero chiesto di iniziare le trattative. I mercati asiatici aprono in rialzo su questa prospettiva ... 🔗corriere.it

Dazi, FT: «Ue pronta a offerta da 50 miliardi a Trump». Cina «valuta» offerta Usa su colloqui - "La Cina ha notato che alti funzionari degli Stati Uniti hanno ripetutamente espresso la loro disponibilità a negoziare con la Cina sulla questione dei dazi. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno r ... 🔗informazione.it

Sefcovic al Ft, 'Ue pronta a un'offerta a Trump da 50 miliardi' - L'Europa è pronta a fare a Trump un'offerta commerciale da 50 miliardi di euro. Lo scrive il Ft che ha intervistato il negoziatore Ue, il commissario al Commercio, Maroš Šefcovic. (ANSA) ... 🔗ansa.it