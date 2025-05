Dazi | Ue mira a punti dolenti degli Usa nell’incombente guerra tariffaria

Dazi a tutto il mondo con poca moderazione, l’Unione Europea (UE) sta intensificando la sua risposta, questa volta nel settore digitale. La scorsa settimana, l’Ue ha imposto una multa complessiva di 700 milioni di euro (circa 792 milioni di dollari) ai giganti tecnologici statunitensi Apple e Meta in base al Digital Markets Act, la prima importante azione esecutiva dall’entrata in vigore della legge. Sebbene i funzionari dell’Ue abbiano affermato che le sanzioni non sono correlate alle tensioni commerciali in corso, la tempistica – che coincide con i negoziati Ue-USA sui Dazi – suggerisce il contrario. A differenza del commercio di beni, il commercio di servizi – soprattutto nel settore digitale – e’ stato a lungo la roccaforte economica dell’America. 🔗 Romadailynews.it - Dazi: Ue mira a punti dolenti degli Usa nell’incombente guerra tariffaria Mentre Washington continua con le sue misure commerciali aggressive, imponendoa tutto il mondo con poca moderazione, l’Unione Europea (UE) sta intensificando la sua risposta, questa volta nel settore digitale. La scorsa settimana, l’Ue ha imposto una multa complessiva di 700 milioni di euro (circa 792 milioni di dollari) ai giganti tecnologici statunitensi Apple e Meta in base al Digital Markets Act, la prima importante azione esecutiva dall’entrata in vigore della legge. Sebbene i funzionari dell’Ue abbiano affermato che le sanzioni non sono correlate alle tensioni commerciali in corso, la tempistica – che coincide con i negoziati Ue-USA sui– suggerisce il contrario. A differenza del commercio di beni, il commercio di servizi – soprattutto nel settore digitale – e’ stato a lungo la roccaforte economica dell’America. 🔗 Romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi. Moreno Zani, Tendercapital: “Clima di incertezza alimenta volatilità. UE punti su autonomia strategica per rafforzare competitività” - "L'introduzione dei dazi del 25% sulle importazioni di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti, entrati in vigore oggi, crea inevitabilmente un clima di incertezza che nel medio periodo potrebbe alimentare ulteriormente la volatilità dei mercati. L'aumento dei costi di produzione e delle mate 🔗ilgiornaleditalia.it

Dazi. Moreno Zani, Tendercapital: “Clima di incertezza alimenta volatilità. UE punti su autonomia strategica per rafforzare competitività” - "L'introduzione dei dazi del 25% sulle importazioni di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti, entrati in vigore oggi, crea inevitabilmente un clima di incertezza che nel medio periodo potrebbe alimentare ulteriormente la volatilità dei mercati. L'aumento dei costi di produzione e delle materie prime rischia di comprimere i margini delle imprese e riflettersi negativamente su redditi e consumi, con un conseguente rischio di rallentamento economico o addirittura di recessione. 🔗liberoquotidiano.it

Dazi Usa, Moreno Zani: "L'Ue punti sull' autonomia strategica" - L'introduzione dei dazi del 25% sulle importazioni di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti, entrati in vigore oggi, "crea inevitabilmente un clima di incertezza che nel medio periodo potrebbe alimentare ulteriormente la volatilità dei mercati. L'aumento dei costi di produzione e delle materie prime rischia di comprimere i margini delle imprese e riflettersi negativamente su redditi e consumi, con un conseguente rischio di rallentamento economico o addirittura di recessione". 🔗iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, FT: «Ue pronta a offerta da 50 miliardi a Trump». Cina «valuta» offerta Usa su colloqui; Dazi, ministero del Commercio di Pechino: “Gli Usa offrono dialogo, valutiamo” - Milano apre in forte rialzo +1,22%. L'indice Ftse Mib sale a 38.063 punti; Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa; Multe dell’Ue, ira dei colossi Usa. Meta: “Vuole penalizzare le aziende Usa di successo”. Apple: “Presi di mira ingiustamente”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, Ft: Ue pronta a fare un’offerta a Trump da 50 miliardi. Cina valuta offerta Usa per colloqui - La Cina valuta l'avvio di colloqui con gli Stati Uniti sui dazi, ma chiede la rimozione preliminare di quelli unilaterali per garantire sincerità nel dialogo. 🔗ilsole24ore.com

Dazi, qual è e come funziona la strategia Ue nei confronti degli Stati Uniti - Dopo gli incontri della premier italiana Giorgia Meloni con il presidente americano Donald Trump e con il vicepresidente J. D. Vance, a Bruxelles si mette a punto la strategia sui dazi da tenere nei ... 🔗tg24.sky.it

Dazi, Ue pronta a fare un’offerta da 50 miliardi di euro a Trump - Il commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic in un’intervista al Financial Times sottolinea che Bruxelles non accetterà tariffe del 10% su nessun bene prodotto nell’Ue ... 🔗milanofinanza.it