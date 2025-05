Dazi Trump elimina la scappatoia per i prodotti sotto gli 800 dollari dalla Cina | Shein e Temu alzano i prezzi

Trump ha eliminato la scappatoia che finora ha consentito agli americani di acquistare beni a basso costo dalla Cina aggirando i Dazi. L’espediente legale, spiega il New York Times, permetteva di evitare le tariffe e altri oneri burocratici per prodotti fino a 800 dollari, purché fossero spediti a piccole imprese o direttamente ai consumatori statunitensi. La decisione della Casa Bianca di eliminare una volta per tutte questa scappatoia – ribattezzata «regola de minimis» – porterà inevitabilmente a prezzi più alti per gli americani che acquistano online. In particolare da piattaforme di e-commerce cinesi come Shein e Temu.Trump rivendica: «Quella scappatoia è una truffa»Secondo Trump, la scappatoia che finora ha permesso agli americani di acquistare online prodotti fino a 800 dollari senza preoccuparsi dei Dazi è una vera e propria truffa. 🔗 Donaldhato lache finora ha consentito agli americani di acquistare beni a basso costoaggirando i. L’espediente legale, spiega il New York Times, permetteva di evitare le tariffe e altri oneri burocratici perfino a 800, purché fossero spediti a piccole imprese o direttamente ai consumatori statunitensi. La decisione della Casa Bianca dire una volta per tutte questa– ribattezzata «regola de minimis» – porterà inevitabilmente apiù alti per gli americani che acquistano online. In particolare da piattaforme di e-commerce cinesi comerivendica: «Quellaè una truffa»Secondo, lache finora ha permesso agli americani di acquistare onlinefino a 800senza preoccuparsi deiè una vera e propria truffa. 🔗 Open.online

