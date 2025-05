Dazi S&P taglia stime Pil globale al 27% | Usa +15% Italia +05%

taglia le stime di crescita globale a seguito della guerra dei Dazi innescati dall’amministrazione Trump. In particolare, il Pil globale è stato rivisto al 2,7% (-0,3 pp rispetto alle ultime previsioni di marzo), con Usa all’1,5% (-0,5 pp), Cina al 3,5% (-0,6 pp) ed eurozona al +0,8% (-0,1 pp). In Europa, il Pil della Germania è stato rivisto al ribasso al +0,1% (-0,2 pp), quello dell’Italia al +0,5% (-0,1 pp). Stabili rispetto a marzo le previsioni per Francia (+0,7%) e Spagna (+2,6%), mentre il Pil Uk è stato rivisto al rialzo al +0,9% (+0,1 pp). “I Dazi del 2 aprile e le loro conseguenze ci hanno indotto a ridurre le nostre previsioni di crescita del Pil rispetto al nostro ultimo round sulle condizioni del credito di fine marzo”, si legge nell’ultimo rapporto dell’agenzia di rating. 🔗 Milano, 2 mag. (askanews) – S&Pledi crescitaa seguito della guerra deiinnescati dall’amministrazione Trump. In particolare, il Pilè stato rivisto al 2,7% (-0,3 pp rispetto alle ultime previsioni di marzo), con Usa all’1,5% (-0,5 pp), Cina al 3,5% (-0,6 pp) ed eurozona al +0,8% (-0,1 pp). In Europa, il Pil della Germania è stato rivisto al ribasso al +0,1% (-0,2 pp), quello dell’al +0,5% (-0,1 pp). Stabili rispetto a marzo le previsioni per Francia (+0,7%) e Spagna (+2,6%), mentre il Pil Uk è stato rivisto al rialzo al +0,9% (+0,1 pp). “Idel 2 aprile e le loro conseguenze ci hanno indotto a ridurre le nostre previsioni di crescita del Pil rispetto al nostro ultimo round sulle condizioni del credito di fine marzo”, si legge nell’ultimo rapporto dell’agenzia di rating. 🔗 Ildenaro.it

