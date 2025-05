Dazi Rebughini L’industria del vino è estremamente resiliente

Dazi sono sicuramente una situazione da affrontare, ma dobbiamo anche essere consapevoli che in ogni bicchiere di vino ci sono tantissime sfide e alcune di queste sfide proseguono da tanti secoli. L’industria del vino è estremamente resiliente e sono certo che uscirà anche da questa situazione di incertezza più che di crisi in maniera ancora più forte”. Lo ha detto il direttore generale di Veronafiere Adolfo Rebughini, a margine dell’evento “Inside Italian Wine’s NextMove in America” a Washington. xp6mgggtrUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it - Dazi, Rebughini “L’industria del vino è estremamente resiliente” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) -“Isono sicuramente una situazione da affrontare, ma dobbiamo anche essere consapevoli che in ogni bicchiere dici sono tantissime sfide e alcune di queste sfide proseguono da tanti secoli.dele sono certo che uscirà anche da questa situazione di incertezza più che di crisi in maniera ancora più forte”. Lo ha detto il direttore generale di Veronafiere Adolfo, a margine dell’evento “Inside Italian Wine’s NextMove in America” a Washington. xp6mgggtrUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

Dall’agricoltura al vino fino all’industria: preoccupazione unanime per i dazi imposti dagli Usa - FIRENZE – C’è un tema su tutti nell’agenda economica toscana. Ed è quella sui dazi introdotti da Donald Trump nei confronti delle merci dell’Unione Europea. Un tema che chiama tutti all’ordine. A partire dalla Regione Toscana. A parlare è Stefania Saccardi, assessora all’agricoltura e vicepresidente della Regione, a margine dell’assemblea Agci. “I dazi – ha detto – sono sicuramente un elemento di grande preoccupazione, se si considera che per noi, per il settore dell’agroalimentare, il mercato degli Stati Uniti è mercato importantissimo, soprattutto per olio e vino che trovano negli Stati ... 🔗corrieretoscano.it

Che cosa succederà all’industria del vino italiano con i super dazi di Trump - È arrivata ieri la nuova minaccia del presidente statunitense Donald Trump sul commercio e le relazioni internazionali. Questa volta si tratta di dazi al duecento per cento che Trump annuncia di voler imporre sulle bevande alcoliche dell’Unione europea, se questa non rimuoverà le tariffe doganali del cinquanta per cento sul whiskey americano. La minaccia arriva con un messaggio dai consueti toni demagogici sulla piattaforma Truth, in cui il presidente sottolinea la grande opportunità per i vini prodotti in America. 🔗linkiesta.it

Vino e auto, l’industria italiana si prepara alla botta dei dazi di Trump: «Export già bloccato, ecco quanto perderemo» - Vino e auto. Due eccellenze italiane che tremano di fronte alla prospettiva dei dazi di Donald Trump. Quelli già annunciati sul comparto automobilistico, che aumenteranno del 25% il prezzo di ogni veicolo importato negli Usa. E quelli che colpiranno il settore vitivinicolo, triplicando il prezzo delle bottiglie italiane ed europee vendute oltreoceano, se le intenzioni dell’inquilino della Casa Bianca non cambieranno prima del 2 aprile, giorno in cui entreranno ufficialmente in vigore le tasse aggiuntive che nelle intenzioni del presidente repubblicano serviranno a rinvigorire la produzione ... 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Dazi, Rebughini “L’industria del vino è estremamente resiliente”; Vino italiano più forte dei dazi: così Vinitaly fa il pieno di visitatori americani; Salute, dazi, NoLo. Il dg di Veronafiere, Adolfo Rebughini: “Siamo pronti alle sfide”; Dazi USA sul vino? A Vinitaly arrivano comunque 3.000 buyer americani. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dazi, Rebughini “L’industria del vino è estremamente resiliente” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) -"I dazi sono sicuramente una situazione da affrontare, ma dobbiamo anche essere consapevoli che in ogni bicchiere di ... 🔗italpress.com

Dazi, i Consorzi del vino spingono sul dialogo con i buyer - Perdere forse sì, ma straperdere certamente no. «La presenza degli operatori statunitensi - dice Adolfo Rebughini ... slancio per i vini dell’Etna, il rischio di nuovi dazi Usa potrebbe ... 🔗msn.com

I dazi di Trump scuotono il Vinitaly (ma non troppo) - «La presenza degli operatori statunitensi è una notizia incoraggiante per le aziende e per Vinitaly - ha commentato Adolfo Rebughini ... dazi siano meno pesanti di quanto previsto - per il vino ... 🔗vanityfair.it