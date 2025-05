Dazi quali sono le condizioni Ue per i negoziati con Trump e qual è l’offerta di Bruxelles

Dazi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'Ue è disposta ad aumentare gli acquisti di beni statunitensi di 50 miliardi di euro, attraverso accordi per l'acquisto di maggiori quantità di gas e prodotti agricoli statunitensi. 🔗 Per far progredire la trattativa suicon il presidente degli Stati Uniti Donald, l'Ue è disposta ad aumentare gli acquisti di beni statunitensi di 50 miliardi di euro, attraverso accordi per l'acquisto di maggiori quantità di gas e prodotti agricoli statunitensi. 🔗 Fanpage.it

Trump annuncia dazi del 25% sui prodotti Ue, Salvini: “Sono merce di scambio, sediamoci a un tavolo”. Tajani: “Tutelare nostri interessi” - La premier Giorgia Meloni per ora non commenta l’annuncio da parte di Donald Trump di dazi del 25% sui prodotti in arrivo dall’Unione europea, senza alcuna tempistica definita. Ma a dire la loro sono gli alleati di governo e vicepremier. Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando a ‘Giù la maschera’ su RadioUno, opta per la Realpolitik: Trump usa i dazi “come merce di scambio“, spiega, “è un uomo di business” quinci con lui “ti siedi al tavolo e difendi l’interesse” italiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Per Mattarella i dazi sono «inaccettabili, creano ostacoli. La Ue ha forza e autorevolezza per contrastare una scelta immotivata» - «I dazi creano ostacoli ai mercati, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità e questo per noi è inaccettabile ma dovrebbe essere per tutti i Paesi del mondo inaccettabile». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Villaggio «Agricoltura è» in occasione dell’anniversario delle firma dei Trattati di Roma, in cui analizza le politiche messe in atto dal presidente americano Donald Trump. 🔗open.online

Mattarella:dazi sono errore,Ue risponda - 14.00 I dazi sono un "errore profondo" e da parte europea "serve una risposta compatta, serena, determinata". Lo ha detto il Presidente Matterella nel colloquio al Quirinale con l'omologo dell' Estonia Alar Karis,in visita ufficiale. Nell'incontro, è emersa anche la necessità di recuperare rapporti transatlantici collaborativi. Tra i temi affrontati inoltre la guerra in Ucraina e la necessità di accelerare il processo di allargamento Ue ai Balcani, considerando anche Ucraina e Moldova. 🔗servizitelevideo.rai.it

Ue: von der Leyen, bene pausa dazi Usa, serve chiarezza condizioni commercio (RCO) - Condizioni chiare e prevedibili sono essenziali affinche' il ... Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una nota. 'I dazi - dice von der Leyen - sono tasse ... 🔗ilsole24ore.com

Vertice Ue-Usa sui dazi: Trump lo vuole a giugno ma non a Roma - Le poche parole scambiate sul sagrato di San Pietro sono bastate a riaprire un canale che sembrava chiuso. Dalla stretta di mano fra Ursula von der Leyen e Donald Trump, a margine dei funerali del pap ... 🔗conquistedellavoro.it

Weber “Sui dazi come Ue possiamo andare al tavolo da posizione di forza” - ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo un blocco economico forte e ci possiamo presentare al tavolo negoziale in posizione di forza. Concordo con Giorgia Meloni, ... 🔗msn.com