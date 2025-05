Dazi Pechino | Gli Usa chiedono di negoziare valutiamo E Sefcovic annuncia offerta da 50 miliardi dell’Ue a Trump

Trump. Pechino, le cui merci sono state colpite da incredibili Dazi del 145%. ha fatto sapere che sta “al momento valutando” la possibilità di avviare negoziati commerciali con gli Usa, dopo che Washington ha preso l’iniziativa di avviare negoziati. Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha detto che “alti funzionari statunitensi hanno espresso ripetutamente la disponibilità a parlare dei Dazi con la Cina” visto che gli Usa hanno inviato “messaggi attraverso parti competenti nella speranza di iniziare colloqui. La Cina al momento sta valutando” l’offerta, anche se intende rimanere “coerente”. Ovvero? “Se lottiamo, lotteremo fino alla fine; se parliamo, la porta sarà aperta”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Pechino: “Gli Usa chiedono di negoziare, valutiamo”. E Sefcovic annuncia “offerta” da 50 miliardi dell’Ue a Trump Dopo la notizia del calo del pil Usa nel primo trimestre, arriva qualche timida schiarita nel panorama della guerra commerciale scatenata da Donald, le cui merci sono state colpite da incredibilidel 145%. ha fatto sapere che sta “al momento valutando” la possibilità di avviare negoziati commerciali con gli Usa, dopo che Washington ha preso l’iniziativa di avviare negoziati. Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha detto che “alti funzionari statunitensi hanno espresso ripetutamente la disponibilità a parlare deicon la Cina” visto che gli Usa hanno inviato “messaggi attraverso parti competenti nella speranza di iniziare colloqui. La Cina al momento sta valutando” l’, anche se intende rimanere “coerente”. Ovvero? “Se lottiamo, lotteremo fino alla fine; se parliamo, la porta sarà aperta”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

