Dazi la Ue offre 50 miliardi | È il surplus reale Disgelo Usa-Cina bene le Borse

© Xml2.corriere.it - Dazi, la Ue offre 50 miliardi: «È il surplus reale». Disgelo Usa-Cina, bene le Borse miliardi di dollari. Ciò che è molto importante è che ci capiamo un po’ meglio». La Commissione: «Al momento non è stata fatta alcuna offerta formale agli Stati Uniti» 🔗 Il commissario Ue Sefcovic: «Possibili acquisti per 50di dollari. Ciò che è molto importante è che ci capiamo un po’ meglio». La Commissione: «Al momento non è stata fatta alcuna offerta formale agli Stati Uniti» 🔗 Xml2.corriere.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi Usa, Trump a Ue: “Tariffe 200% su vino e champagne se non cancella 50% su whisky” - (Adnkronos) – Nuove minacce di dazi all'Ue da Donald Trump, che definisce l'Unione "una delle autorità fiscali e tariffarie più ostile e abusiva al mondo, creata al solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti". In un post su X, contestando "l'odiosa tariffa del 50% sul whisky" annunciata ieri da Bruxelles, il presidente Usa ha […] L'articolo Dazi Usa, Trump a Ue: “Tariffe 200% su vino e champagne se non cancella 50% su whisky” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Stiglitz: “Meno tasse e regole? Con narrazione delle destre 50 anni di fallimenti”. E sui dazi:”Trump come un bullo, Ue reagisca con forza” - “Con Donald Trump gli Stati Uniti soffriranno più dell’Europa. Sta mostrando una grave mancanza di empatia per i vulnerabili, mina regole a cui abbiamo lavorato per secoli”. Ad attaccare il presidente americano è il premio Nobel per l’Economia 2001, il professore Joseph E. Stiglitz, aprendo il convegno “Lotta alle diseguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali”, organizzato a Roma da ICRICT, Nens e Oxfam Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi, von der Leyen: “Ue offre a Usa zero-zero su beni industriali” - (Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di avere offerto dazi zero reciproci sui beni industriali agli Stati Uniti. I dazi annunciati dagli Usa "hanno un impatto massiccio sull'economia globale. Vengono colpiti duramente, in particolare, i Paesi in via di sviluppo. È una svolta notevole per gli Usa. Ciò […] L'articolo Dazi, von der Leyen: “Ue offre a Usa zero-zero su beni industriali” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi Usa, l’Europa offre acquisto di 50 miliardi di euro di beni americani; Dazi: Ue offre 50 miliardi di acquisti agli Usa; Dazi, la Ue offre 50 miliardi: «È il surplus reale». Disgelo Usa-Cina, bene le Borse; L’offerta dell’Ue a Trump: 50 miliardi di acquisti di beni Usa in cambio di zero dazi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi: Ue offre 50 miliardi di acquisti agli Usa - Sefcovic (Commissario Ue) ha riferito di aver chiesto a Washington di tenere conto delle esportazioni di servizi Usa verso l'Ue, che ridurrebbero il disavanzo complessivo a circa 50 miliardi di euro ... 🔗italiaoggi.it

Dazi, la Bce teme per la crescita: "L’offerta Ue da 50 miliardi? Rischia di sembrare una resa agli Usa” - Le prospettive economiche per l’area dell’euro si stanno offuscando, complici le crescenti tensioni commerciali internazionali. È quanto emerge dal bollettino economico diffuso oggi dalla Banca Centra ... 🔗affaritaliani.it

Dazi Usa, l’Europa offre acquisto di 50 miliardi di euro di beni americani - Secfovic ha rilanciato l'ipotesi di 50 miliardi di euro di acquisti di prodotti americani, tra cui il GNL per ridurre il disavanzo commerciale Immagine Depositphotos La partita sui dazi Usa continua. 🔗informazione.it