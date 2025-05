Dazi commissario al commercio Ue Sefcovic | Pronta offerta da 50 mld a Trump per acquisto gnl e prodotti agricoli ma tolga tariffe del 10%

L'Ue critica i dazi USA su Messico e Canada: rischio per il commercio globale - "L'Ue si rammarica profondamente della decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle importazioni da Messico e Canada. Questa mossa rischia di interrompere il commercio globale, danneggiare i principali partner economici e creare inutili incertezze in un momento in cui la cooperazione internazionale è più cruciale che mai". Lo afferma il portavoce della Commissione Ue Olof Gill. "L'Ue si oppone fermamente a misure protezionistiche che minano il commercio aperto ed equo. 🔗quotidiano.net

Dazi Usa, Tajani sbugiarda Salvini: “Il commercio è competenza Ue” - Bruxelles – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani lancia un chiaro messaggio a chi, anche nella maggioranza, vorrebbe rilanciare un’agenda sovranista nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Durante la ministeriale Esteri della Nato, a margine dei lavori, il leader di Forza Italia ha chiarito che l’Italia non può negoziare da sola con Washington sui dazi imposti dal presidente Donald Trump alle esportazioni europee. 🔗thesocialpost.it

Domani riunione dei ministri del Commercio Ue su dazi Usa - Domani pomeriggio, a quanto si apprende da fonti europee, i ministri Ue con delega al Commercio sono stati convocati dalla presidenza polacca in una riunione straordinaria in videocall sul dossier dei dazi messi in atto dall'amministrazione Trump su acciaio e alluminio e, più in generale, sulle relazioni commerciali Ue-Usa. 🔗quotidiano.net

Dazi: Ue offre 50 miliardi di acquisti agli Usa - Sefcovic (Commissario Ue) ha riferito di aver chiesto a Washington di tenere conto delle esportazioni di servizi Usa verso l'Ue, che ridurrebbero il disavanzo complessivo a circa 50 miliardi di euro ... 🔗italiaoggi.it

Dazi, Ft: Ue pronta a fare un’offerta a Trump da 50 miliardi. Cina valuta offerta Usa per colloqui - La Cina valuta l'avvio di colloqui con gli Stati Uniti sui dazi, ma chiede la rimozione preliminare di quelli unilaterali per garantire sincerità nel dialogo. 🔗ilsole24ore.com

Dazi, l’offerta dell’Ue a Trump: “Maggior import dagli Usa per 50 miliardi ma via le tariffe al 10%” - ROMA – Più importazioni di gas naturale liquefatto, soia e altri prodotti agricoli, per andare a riequilibrare il surplus commerciale con gli Stati Uniti, fino a 50 miliardi di euro. Il commissario eu ... 🔗informazione.it