Dazi Cina | Valutiamo possibili negoziati con gli Usa

Cina sta "al momento valutando" la possibilità di avviare negoziati commerciali con gli Usa, dopo la stangata dei Dazi al 145% e le successive dichiarazioni con possibile retromarcia di Trump. Ad annunciarlo è stato un portavoce del ministero del Commercio cinese, affermando che "alti funzionari statunitensi hanno espresso ripetutamente la disponibilità a . 🔗 (Adnkronos) – Lasta "al momento valutando" latà di avviarecommerciali con gli Usa, dopo la stangata deial 145% e le successive dichiarazioni con possibile retromarcia di Trump. Ad annunciarlo è stato un portavoce del ministero del Commercio cinese, affermando che "alti funzionari statunitensi hanno espresso ripetutamente la disponibilità a . 🔗 Periodicodaily.com

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Trump: "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO - Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗ilgiornaleditalia.it

Dazi, Cina «valuta» offerta Usa su colloqui: «Ma correggano pratiche sbagliate e ritirino quelli unilaterali» - Dazi. La Cina «valuta» l'offerta degli Stati Uniti per colloqui e sottolinea che Washington ha «preso l'iniziativa» di avviare negoziati. Il ministero del Commercio ... 🔗ilgazzettino.it

Borse asiatiche in rialzo con focus su colloqui per dazi. Chiusi i listini cinesi - Le Borse asiatiche sono in rialzo, dopo che la Cina ha dichiarato di stare valutando possibili colloqui commerciali con gli Stati Uniti. 🔗teleborsa.it