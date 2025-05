Davvero Tesla vuole sbarazzarsi di Elon Musk?

Tesla. L'azienda ha registrato un calo del fatturato del 9% su base annua nel primo trimestre del 2025 e registrato un calo del 13% nelle consegne di veicoli. Secondo il Wall Street Journal la crescente insoddisfazione, i risultati scoraggianti e il nuovo ruolo di Musk nel governo Trump avrebbero spinto l'azienda alla ricerca di nuovo Ceo. 🔗 Non è stato un anno facile per. L'azienda ha registrato un calo del fatturato del 9% su base annua nel primo trimestre del 2025 e registrato un calo del 13% nelle consegne di veicoli. Secondo il Wall Street Journal la crescente insoddisfazione, i risultati scoraggianti e il nuovo ruolo dinel governo Trump avrebbero spinto l'azienda alla ricerca di nuovo Ceo. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Beautiful Anticipazioni Puntate dal 23 al 29 marzo 2025: RJ vuole rivelare a Ridge la verità su Eric ma lo farà davvero? - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 29 marzo 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Canale5. 🔗comingsoon.it

"Se l'America lo vuole, siamo pronti alla guerra". Cina, muscoli e paura: cosa teme davvero Xi - Il Dragone asiatico sbuffa a Donald Trump e lo fa in concomitanza del Congresso nazionale del popolo, il cerimoniale legislativo cinese. Mostra fauci e artigli e annuncia una crescita economica del 5% per il 2025, in faccia ai dazi degli Stati Uniti. Punta sugli investimenti dall'estero, sigillati dagli accordi per la Nuova via della seta, sulle infrastrutture e stanzia un fondo da 138 miliardi di dollari sulle start-up innovative, con un occhio di riguardo per quelle che potenziano l'intelligenza artificiale. 🔗liberoquotidiano.it

Trump vuole bloccare tutti gli aiuti militari all’Ucraina. Può farlo davvero? Cosa dice la legge - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà oggi – lunedì, 3 marzo – alcuni alti funzionari tra cui il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, per valutare ed eventualmente adottare misure sull’Ucraina. Tra queste, scrive il New York Times che cita funzionari anonimi, rientrerebbero «la sospensione o l’annullamento degli aiuti militari americani all’Ucraina», comprese le ultime spedizioni di munizioni e attrezzature autorizzate e pagate durante la presidenza di Joe Biden. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Davvero Tesla vuole sbarazzarsi di Elon Musk?; Crollano i prezzi delle Tesla usate negli USA dopo la decisione di Hertz di cedere altre 10mila auto elettriche; Ecco la lettera di Tesla Owners Italia a Elon Musk: Taranto vuole liberarsi dell'eco-mostro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Davvero Tesla vuole sbarazzarsi di Elon Musk? - Non è stato un anno facile per Tesla. L'azienda ha registrato un calo del fatturato del 9% su base annua nel primo trimestre del 2025 e registrato un ... 🔗fanpage.it

Tesla vuole sostituire Elon Musk - Secondo il Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione di Tesla sarebbe alla ricerca di un successore per Elon Musk, a causa del crollo delle vendite ... 🔗huffingtonpost.it

Il cda di Tesla vuole licenziare Elon Musk: il crollo delle azioni potrebbe costargli caro - Secondo il Wall Street Journal è partita la ricerca per un nuovo ceo anche se il miliardario ha annunciato che diminuirà l'impegno al Doge ... 🔗today.it