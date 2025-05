Davvero i gatti cadono sempre in piedi? Come funzionano i loro riflessi durante una caduta

I gatti riescono spesso a cadere in piedi grazie a un riflesso innato, alla flessibilità della colonna vertebrale e a un ottimo senso dell'equilibrio. Questa capacità non li rende invulnerabili, ma può salvarli quando precipitano da grandi altezze.

