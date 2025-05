David Parenzo contro l’esibizione dei Patagarri al Concertone | Raccapricciante hanno storpiato una canzone ebraica per propaganda pro Pal

David Parenzo attacca i Patagarri dopo la loro esibizione al concerto del Primo Maggio, il tradizionale live che si tiene in piazza San Giovanni a Roma in occasione della Festa del Lavoro. La band, nota per la sua partecipazione a X Factor, ha utilizzato Hava Nagila, un brano della tradizione ebraica, per mandare un messaggio pro Palestina sul palco intonando il coro: “Free Palestine, Palestina libera”. “Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri” ha affermato il cantante sul palco. Un’esibizione che non è piaciuta al giornalista David Parenzo, che ha scritto sul suo profilo X: “Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri, poi ho ascoltato la loro ‘performance’ in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una bieca propaganda pro Pal e contro Israele è semplicemente Raccapricciante!”. 🔗 Tpi.it - David Parenzo contro l’esibizione dei Patagarri al Concertone: “Raccapricciante, hanno storpiato una canzone ebraica per propaganda pro Pal” Il giornalistaattacca idopo la loro esibizione al concerto del Primo Maggio, il tradizionale live che si tiene in piazza San Giovanni a Roma in occasione della Festa del Lavoro. La band, nota per la sua partecipazione a X Factor, ha utilizzato Hava Nagila, un brano della tradizione, per mandare un messaggio pro Palestina sul palco intonando il coro: “Free Palestine, Palestina libera”. “Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri” ha affermato il cantante sul palco. Un’esibizione che non è piaciuta al giornalista, che ha scritto sul suo profilo X: “Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i, poi ho ascoltato la loro ‘performance’ in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una notae storpiarla con una biecapro Pal eIsraele è semplicemente!”. 🔗 Tpi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Stava per dire che si vede? Eh?": David Parenzo punta il dito contro la De Micheli | Video - Finita la sbornia da Festival di Sanremo che per una settimana ha condizionato esaltando quasi tutte le trasmissioni dei tre canali Rai e per contro “depresso” i palinsesti dei canali concorrenti, David Parenzo inaugura la settimana di liberazione dall'Ariston parlando di anche di... vino. A L'aria che tira su La7 si fa riferimento all'emergenza climatica e alle vendemmie devastate dal maltempo e dal clima impazzito per spiegare questi numeri: «Queste sono fonti della Commissione europea sulla produzione vinicola: -23% in Italia, - 21% in Spagna, + 8% in Francia, +11% in Portogallo e una ... 🔗liberoquotidiano.it

David Parenzo contro i Patagarri al Concertone: «Raccapricciante, hanno storpiato una canzone ebraica per propaganda pro Pal» - «È semplicemente raccapricciante». È con queste parole che David Parenzo ha bollato la performance dei Patagarri durante il concertone del 1° maggio, a Roma. Durante l’esibizione in piazza San Giovanni, la band ha intonato Hava Nagila, un brano della tradizione ebraica, e ha invitato il pubblico a intonare il coro «Free Palestine, Palestina libera». «Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri», ha detto il cantante dal palco. 🔗open.online

Sanremo 2025, chi è Vittorio Bonvicini: il bambino che si è commosso durante l'esibizione di Damiano David - La seconda serata di Sanremo 2025 si è aperta con un momento emozionante. Damiano David, in qualità di super ospite, ha scelto di fare un omaggio a Lucio Dalla. Non è sfuggita la... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

David Parenzo contro i Patagarri al Concertone: «Raccapricciante, hanno storpiato una canzone ebraica per propaganda pro Pal; Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: 'Raccapriccianti'; Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: Raccapriccianti; Concerto primo maggio, Parenzo contro i Patagarri: Raccapriccianti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Raccapricciante”: il post social di David Parenzo sul concertone del Primo Maggio - Lo sfogo social di David Parenzo per quanto capitato al concertone del Primo Maggio ed in particolare per una esibizione dei Patagarri. 🔗msn.com

David Parenzo contro i Patagarri al Concertone: «Raccapricciante, hanno storpiato una canzone ebraica per propaganda pro Pal» - Il giornalista critica sui social la performance di ieri, già contestata anche dalla comunità ebraica romana L'articolo David Parenzo contro i Patagarri al Concertone: «Raccapricciante, hanno storpiat ... 🔗msn.com

Parenzo stronca i Patagarri ProPal: "Raccapricciante storpiare una canzone ebraica" - Lo show anti Israele messo su dai Patagarri sul palco del Concertone del Primo maggio "è raccapricciante". Non fa sconti David ... 🔗iltempo.it